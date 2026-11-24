Le 21 novembre 2026, un accord de 7,25 milliards d’euros entre Bayer et des plaignants du Roundup a été approuvé sans que l’entreprise reconnaisse de faute ou de responsabilité. Il intervient alors que l’exposition au glyphosate concerne une grande partie de la population, avec des niveaux variables selon les personnes.

Une exposition répandue, mais inégale

Des traces de glyphosate sont régulièrement détectées dans les urines humaines. Les chercheurs du National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) indiquent que l’exposition humaine au glyphosate est devenue quasi-universelle. L’alimentation, l’eau potable et le contact avec des surfaces traitées figurent parmi les voies d’exposition. Utilisé sur des millions d’hectares chaque année, le glyphosate reste l’herbicide le plus vendu au monde.

Les agriculteurs manipulent directement le produit, souvent sans protection suffisante ; les riverains des zones agricoles peuvent respirer des particules en suspension lors des épandages. Les populations rurales présentent des concentrations plus élevées que les populations urbaines. De nouvelles recherches du NIEHS font état d’une association positive entre l’exposition au glyphosate et les cancers lymphohématopoïétiques, notamment les lymphomes non hodgkiniens. Les scientifiques avertissent : « Même de petites augmentations de risque peuvent entraîner des augmentations substantielles du fardeau de la maladie au niveau de la population ».

Un accord sans reconnaissance de responsabilité

Le juge Timothy Boyer a validé définitivement l’accord collectif qui plafonne les responsabilités de Bayer face aux plaintes liées au Roundup. Les versements peuvent s’étaler sur 21 ans : 1 milliard a déjà été payé, 5,25 milliards sont programmés sur 16 ans et 1 milliard supplémentaire reste possible. Le texte ne reconnaît ni responsabilité ni faute de l’entreprise.

Bill Anderson, directeur général de Bayer, qualifie cette approbation d’ »étape décisive » pour réduire les risques judiciaires. Aux États-Unis, un accord transactionnel peut indemniser des plaignants sans comporter d’aveu. Cette absence de reconnaissance demeure une source de frustration pour les victimes présumées, notamment les personnes atteintes de cancer.

Des évaluations divergentes et des données difficiles d’accès

Depuis 2015, l’International Agency for Research on Cancer (IARC), agence de l’OMS, classe le glyphosate comme « probablement cancérogène pour l’homme ». L’Environmental Protection Agency (EPA) américaine le juge « probablement non cancérogène ». Les études animales du NIEHS — six bioessais chez la souris et neuf chez le rat — alimentent les préoccupations sur sa cancérogénicité.

Nathan Donley, directeur de la science de la santé environnementale au Center for Biological Diversity, critique l’agence américaine : « Le bureau des pesticides de l’EPA se moque de la science des pesticides depuis bien trop longtemps. Il est temps d’avoir une agence américaine qui dise la vérité au public et ne se contente pas de répéter les arguments de l’industrie des pesticides ». En septembre 2026, l’EPA a annoncé une réévaluation du glyphosate avec le Department of Health and Human Services.

Les études toxicologiques utilisées pour autoriser la mise sur le marché restent souvent confidentielles au titre du secret industriel. Certaines, non publiées, ne peuvent être vérifiées indépendamment. La publication des protocoles, des données brutes et des analyses statistiques est demandée pour permettre au public d’examiner les bases des évaluations. Les retraits progressifs de certaines formulations constituent un autre changement déjà engagé.

Des recours restreints aux États-Unis

En juin 2026, la Cour suprême américaine a rendu un jugement interdisant les poursuites fondées sur le droit des États pour défaut d’avertissement concernant le risque de cancer. Cette décision restreint les recours disponibles. Bayer a, par ailleurs, dépensé 10 milliards de dollars depuis 2018 pour gérer les contentieux liés au glyphosate.

Les demandes de participation du public aux évaluations concernent aussi les travailleurs exposés, les associations, les agriculteurs et les riverains. Elles visent notamment à faire entendre leur expérience dans les décisions réglementaires.