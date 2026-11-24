Si vous aviez l’habitude de vous rendre au 8, rue de Patton, à Orléans, ce n’est plus là que vous trouverez les équipes de France Travail Orléans Nord. L’agence a fermé à cette adresse le 18 novembre 2026 et accueille de nouveau le public depuis le 20 novembre, au 20, rue de Curembourg, à Fleury-les-Aubrais. Le déménagement est confirmé dans un communiqué de France Travail publié le 23 novembre. Or, pour une partie des demandeurs d’emploi du Loiret, ce n’est pas seulement l’adresse de leur agence qui change : c’est l’agence elle-même.

Deux agences, mais tous les inscrits ne changent pas de secteur

France Travail explique avoir revu la répartition de certaines communes entre Orléans Nord et Orléans Est. La commune où réside le demandeur d’emploi, ou celle où est installée l’entreprise, peut donc modifier son interlocuteur. L’organisme précise que la réorganisation ne concerne pas la totalité des personnes suivies.

Dans l’annuaire de l’agence Nord, on retrouve notamment Fleury-les-Aubrais, Orléans, Loury, Neuville-aux-Bois, Rebréchien et Traînou. Celui de l’agence Est, située au 8, boulevard Émile-Bernon à Saint-Jean-de-Braye, mentionne entre autres Chécy, Jargeau, Châteauneuf-sur-Loire, Semoy et Saint-Jean-le-Blanc. Les deux listes consultées ne présentent pas de commune commune aux deux agences. Elles donnent une indication utile, mais ne constituent pas une liste des communes qui viennent effectivement de changer de secteur : le communiqué ne fournit pas ce détail.

Un rendez-vous prévu ? Il faut vérifier sa convocation

Les deux agences affichent les mêmes heures d’ouverture sans rendez-vous, de 8 h 45 à 12 h 45 du lundi au vendredi. Pour les entretiens sur rendez-vous l’après-midi, elles indiquent 12 h 45 à 16 h 45 les lundi, mardi et mercredi, et jusqu’à 15 h 45 le vendredi. Le jeudi après-midi ne comporte pas de créneau indiqué. Une précision qui compte lorsque l’on connaît les différences d’accès aux services publics d’un territoire à l’autre.

Le plus utile, pour les personnes qui ont déjà un entretien fixé, est de consulter leur convocation plutôt que de se fier à l’adresse qu’elles utilisaient jusque-là. France Travail détaille les services de l’espace personnel : suivi des convocations, échanges avec le conseiller et dépôt de documents. En cas de doute sur un rendez-vous, les modalités de contact permettent de joindre son conseiller par message ou au 3949. Le numéro destiné aux employeurs, indiqué dans les annuaires des deux agences, est le 3995.

La réorganisation intervient dans un contexte où le chômage de longue durée progresse à l’échelle nationale. Le communiqué local ne précise ni les modalités individuelles de transfert des dossiers ni de changement des règles d’indemnisation. Il serait donc hasardeux de déduire d’un changement d’adresse ou d’agence qu’il faut se réinscrire : mieux vaut demander confirmation à France Travail de son interlocuteur et des démarches éventuellement attendues.