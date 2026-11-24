Les nouvelles mesures adoptées par le Parlement le 19 novembre 2026 visent à favoriser la concurrence et à lutter contre la vie chère en outre-mer. Mais les prix des produits alimentaires ne sont qu’une partie du problème auquel sont confrontées les familles : les écarts de revenus avec l’Hexagone demeurent considérables.

À La Réunion, le niveau de vie médian s’établissait à 19 110 euros par an en 2023. En France métropolitaine, il était de 25 920 euros. Cela représente un écart de 6 810 euros sur une année, soit près de 568 euros par mois. Avec ces 568 euros de moins, il faut pourtant faire ses courses dans un département où les produits alimentaires étaient, en 2022, en moyenne 36,7 % plus chers que dans l’Hexagone. Les deux chiffres ne portent pas sur la même année, mais leur rapprochement permet de comprendre pourquoi la question du pouvoir d’achat se pose avec autant d’acuité dans les outre-mer.

Des revenus qui ne permettent pas d’absorber les écarts de prix

Les données publiées par l’Insee le 15 octobre 2026 rappellent que 36 % des Réunionnais vivaient sous le seuil de pauvreté métropolitain en 2023, soit plus du double de la proportion observée dans l’Hexagone. Pour les autres départements d’outre-mer, les données citées dans la publication remontent à 2021 : 27 % des habitants de Martinique, 35 % de ceux de Guadeloupe, 53 % de Guyane et 77 % de Mayotte étaient sous ce seuil.

Le marché de l’emploi contribue à ces écarts. En 2024, 69 % des personnes âgées de 15 à 64 ans occupaient un emploi en France métropolitaine. À La Réunion, cette proportion était de 52 %, en Guyane de 42 % et à Mayotte de 32 %. Ce n’est pas simplement le prix d’une boîte de conserve qui différencie la vie de deux ménages selon leur département : c’est aussi la possibilité de disposer d’un revenu régulier pour l’acheter.

Le texte voté ne prévoit pas de hausse des revenus

Le Parlement a adopté sans modification une proposition de loi issue du Sénat qui prévoit notamment de limiter certains avantages commerciaux entre fournisseurs et distributeurs et de renforcer le contrôle des concentrations. L’amélioration de la transparence des entreprises et de la concurrence peut contribuer à une diminution des prix. Mais le texte voté ne prévoit ni revalorisation des prestations sociales ni augmentation générale des salaires.

La baisse des prix alimentaires, si elle se matérialise, aura évidemment un intérêt pour les familles. D’autant plus que l’alimentation occupe une place importante dans leurs dépenses. À Mayotte, elle représentait à elle seule, selon une enquête de l’Insee sur les prix de 2022, un quart du budget moyen hors loyers. Or, contrairement à certains achats que l’on peut repousser au mois suivant, les dépenses d’alimentation reviennent chaque semaine. Pour mesurer ce que les mesures votées auront changé dans la vie des habitants, il faudra donc regarder non seulement les prix des produits, mais aussi ce qu’il reste aux ménages une fois leurs dépenses indispensables payées.