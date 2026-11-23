Dans un immeuble des Pays-Bas, un mystérieux inconnu a décidé de distribuer des billets de 50 euros à plusieurs habitants. Un geste qui ressemble à une belle surprise, sauf que tout le monde n’a pas été servi. Entre joie, étonnement et petite déception, l’histoire fait parler dans le voisinage.

La vie en immeuble réserve parfois quelques surprises. Un voisin qui fait trop de bruit, un colis déposé devant la mauvaise porte ou une réunion de copropriété dont personne n’a vraiment envie. Mais recevoir 50 euros gratuitement dans sa boîte aux lettres, voilà une situation nettement moins fréquente.

C’est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs habitants du Bachplein, à Schiedam, près de Rotterdam. Comme l’a révélé le 16 novembre 2026 le média local Dit is Twee, un mystérieux inconnu a glissé des billets de 50 euros dans plusieurs boîtes aux lettres de l’immeuble.

Une dizaine de personnes au moins ont découvert cette surprise. Certaines n’ont d’ailleurs pas immédiatement compris ce qui leur arrivait. Aucun message n’accompagnait les billets, personne ne s’est présenté pour en revendiquer la distribution et aucun bénéficiaire interrogé ne semble savoir pourquoi il a été choisi.

Quand le voisin reçoit 50 euros et pas vous

Le plus amusant dans cette histoire, c’est peut-être la réaction de ceux qui n’ont rien reçu. Car le mystérieux donateur n’a visiblement pas distribué son argent à tous les habitants de l’immeuble.

Résultat : certains ont découvert un billet de 50 euros dans leur courrier, tandis que leurs voisins ont retrouvé leur boîte aux lettres dans son état habituel. Les habitants oubliés ont confié leur déception aux journalistes locaux.

On peut difficilement leur en vouloir. Il est toujours agréable d’apprendre qu’un voisin a eu une bonne surprise, mais lorsqu’elle prend la forme d’un billet de 50 euros, on aurait bien aimé profiter de la même générosité.

Faut-il y voir un geste de solidarité ? C’est possible, mais rien ne permet de l’affirmer. On ignore si les personnes choisies traversent des difficultés financières, si elles connaissent le donateur ou si la distribution a été effectuée sans aucune logique particulière.

Et c’est finalement ce qui rend cette histoire aussi intrigante : un geste qui pourrait être généreux, mais dont on ne connaît ni les motivations ni les destinataires recherchés.

Une bonne action qui préfère rester anonyme

Une habitante a tout de même jugé prudent de prévenir la police. Selon son témoignage, il lui aurait été conseillé de conserver le billet pendant un an avant de le dépenser.

Mais la municipalité ne semble pas particulièrement préoccupée par cette pluie de billets. D’après les informations rapportées le 18 novembre par l’Algemeen Dagblad, la mairie a décidé de laisser l’affaire en l’état, estimant que les intentions derrière cette distribution étaient vraisemblablement bonnes.

L’identité du donateur reste donc inconnue. Et, pour le moment, aucun élément ne permet de savoir si d’autres billets pourraient apparaître dans les prochaines semaines.

Dans cet immeuble, cette petite histoire aura au moins offert quelque chose à tout le monde : un nouveau sujet de conversation entre voisins. Même si certains auraient sans doute préféré repartir avec les 50 euros.