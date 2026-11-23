Un Français sur trois cuisine encore au gaz, selon une étude européenne. Mais derrière les habitudes se cache une question très concrète : lorsqu’on loue son logement, peut-on vraiment décider de remplacer sa gazinière par une plaque à induction ? Entre équipement fourni par le propriétaire, budget et qualité de l’air, le choix n’est pas toujours aussi simple.

Vous avez repéré un appartement qui coche toutes les cases : bonne localisation, loyer raisonnable, cuisine agréable. Sauf qu’en arrivant devant les fourneaux, surprise : c’est une gazinière, alors que vous rêviez d’induction. Faut-il s’y habituer ou peut-on changer d’équipement ?

La question concerne potentiellement beaucoup de monde. Selon un rapport réalisé pour l’organisation européenne ECOS, quelque 10,3 millions de ménages français utilisaient le gaz pour cuisiner, soit 33,3 % des foyers dans les estimations établies à partir des données de 2021.

Mais tous ces ménages ne disposent pas de la même liberté pour modifier leur cuisine. Et sur ce point, le statut du logement compte davantage que les préférences culinaires.

Dans un logement meublé, les plaques font partie du contrat

Un locataire qui emménage dans un logement meublé doit trouver un minimum d’équipements à sa disposition. Le réfrigérateur, la literie et la vaisselle en font partie, mais aussi les plaques de cuisson.

C’est une obligation rappelée par Service-Public.fr dans sa fiche sur les locations meublées, mise à jour en mars 2026. Le propriétaire doit fournir des plaques, ainsi qu’un four ou un four à micro-ondes.

En revanche, le texte ne lui impose pas de choisir l’induction plutôt que le gaz. La réglementation garantit la présence d’un appareil, pas la technologie préférée du locataire.

C’est donc souvent l’équipement déjà installé qui détermine le mode de cuisson. Et lorsqu’une plaque est intégrée dans la cuisine, son remplacement suppose de tenir compte du bail, de l’installation et des éventuels travaux nécessaires.

Dans un logement loué vide, la situation est différente. Le propriétaire doit fournir une cuisine ou un coin cuisine permettant l’installation d’un appareil de cuisson, mais il n’est pas obligé de mettre des plaques à disposition.

Le locataire dispose alors de davantage de liberté pour choisir son appareil, à condition que les installations électriques ou gazières permettent de l’utiliser dans de bonnes conditions.

Changer de plaque, c’est aussi une question de budget

Sur le papier, passer à l’induction peut sembler une excellente idée. La plaque chauffe rapidement, sa surface est facile à nettoyer et elle évite les émissions liées à la combustion du gaz à l’intérieur du logement.

Mais encore faut-il pouvoir payer le nouvel équipement. Une table à induction peut nécessiter un circuit électrique adapté, parfois des travaux, et des casseroles compatibles. Tous les logements ne sont pas immédiatement prêts à l’accueillir.

Il y a aussi la question de l’abonnement. En novembre 2026, le prix repère publié par la Commission de régulation de l’énergie correspond à un abonnement annuel de 152,46 euros TTC pour le profil cuisson et eau chaude, dans la zone desservie par GRDF.

Pour un ménage qui utilise le réseau de gaz uniquement pour cuisiner, supprimer cet abonnement pourrait représenter une économie intéressante. Mais si le logement fonctionne déjà au gaz pour le chauffage ou l’eau chaude, changer de plaque ne fera pas disparaître les frais fixes.

Une même décision peut donc se révéler avantageuse dans un appartement et beaucoup moins dans celui d’à côté.

La qualité de l’air entre aussi dans l’équation

Le choix du mode de cuisson ne concerne pas seulement le confort ou le portefeuille.

Une étude menée par l’institut néerlandais TNO dans 247 logements européens a montré que les cuisines équipées au gaz présentaient des concentrations moyennes de dioxyde d’azote supérieures de près de 13 microgrammes par mètre cube à celles fonctionnant à l’électricité.

Le dioxyde d’azote est un polluant produit par la combustion. Les chercheurs ont également constaté qu’un quart des foyers cuisinant au gaz dépassaient la valeur guide horaire de l’Organisation mondiale de la santé pendant la période étudiée.

Cela ne signifie pas qu’il faut immédiatement remplacer toutes les gazinières. Mais une ventilation efficace et une hotte assurant réellement l’extraction de l’air deviennent particulièrement importantes.

Pour les personnes vivant dans des logements où l’appareil de cuisson est déjà installé, le sujet dépasse donc largement les habitudes personnelles.

On peut préférer le gaz, vouloir passer à l’induction ou ne pas avoir de préférence du tout. Encore faut-il disposer des moyens techniques et financiers nécessaires pour choisir.

Et c’est sans doute la véritable différence entre une cuisine idéale et celle que l’on utilise tous les jours : dans la première, on choisit ses équipements. Dans la seconde, il faut parfois commencer par composer avec ceux qui sont déjà là.