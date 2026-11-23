Ibon Berasategui, 32 ans, a quitté la ville de Saint-Sébastien pour s’installer dans un village des Asturies qui ne compte que 18 habitants. Il fuyait le bruit, la pollution et les prix élevés de son quotidien dans cette ville du nord de l’Espagne.

Le projet n’avait rien d’une décision prise sur un coup de tête. Depuis l’enfance, Ibon imaginait une maison au milieu de la nature, avec un potager, des arbres fruitiers et des poules. Cette histoire est rapportée par le média espagnol El Español.

Pour concrétiser ce rêve, Ibon a acheté une étable dans le village. Il a d’abord obtenu un changement d’affectation du bâtiment, une démarche administrative qui lui a coûté entre 10 000 et 15 000 euros, avant d’entreprendre sa transformation en habitation.

Le coût total de la rénovation n’est pas précisé. En attendant la fin des travaux, il loue un appartement sur place avec un ami prénommé Axel, décrit comme un « nomade numérique ». C’est d’ailleurs Axel qui l’a encouragé à tenter cette nouvelle vie.

Un écart de prix qui peut dépasser 4 000 euros au mètre carré

Les chiffres donnent la mesure du contraste. Selon les indicateurs urbains 2025 de l’Institut national de la statistique, la différence de prix au mètre carré peut approcher 4 000 euros entre une grande agglomération et une commune de moins de 10 000 habitants.

À Saint-Sébastien, le mètre carré atteignait 5 317 euros en 2024. À Villena, dans la province d’Alicante, il ne dépassait pas 603 euros. Le ministère du Logement situe même les prix des zones véritablement rurales entre 300 et 450 euros le mètre carré.

Le coût de la vie quotidienne suit la même logique dans le village où s’est installé Ibon. L’eau y coûte seulement 5 euros par an, et un de ses voisins paierait entre 17 et 18 euros par mois d’électricité. « C’est ridicule, mais ici nous payons 5 euros par an pour l’eau, je trouve ça incroyable », confie-t-il.

Il ironise d’ailleurs sur l’inutilité d’installer des panneaux solaires dans ces conditions : « Ça ne vaut pas la peine d’installer des panneaux solaires s’il ne paie rien. »

Le chemin jusqu’à ce village n’a pourtant pas été simple. Ibon redoutait la solitude et a longtemps hésité avant de franchir le pas. « J’ai toujours pensé : je vais être plus seul que jamais », reconnaît-il. Son entourage le dissuadait, évoquant la difficulté à trouver un partenaire et son jeune âge pour quitter le foyer familial.

Il raconte qu’on lui répétait sans cesse qu’il serait seul, qu’il ne trouverait pas de partenaire, qu’il était trop jeune pour quitter le nid, si bien qu’il a sans cesse repoussé l’échéance.

Il a fini par constater qu’il appréciait sa propre compagnie et qu’aucun obstacle réel ne l’empêchait de tenter l’aventure. Son rêve d’enfant, la maison entourée d’une prairie, les animaux, les fruitiers et le potager, se concrétise désormais, étable après étable.