Adrianne est mère de trois enfants et mariée à Chris. Depuis cinq ans, cette Américaine entretient en parallèle une liaison avec un partenaire généré par intelligence artificielle : Geralt, personnage tiré de la série The Witcher. Leur relation existe via l’application Kindroid, qui permet de dialoguer avec des personnages créés par IA, selon les informations du média britannique The Sun.

Les échanges entre Adrianne et Geralt prennent plusieurs formes : messages écrits, appels téléphoniques, discussions en vidéo. Aucun contact physique n’existe entre eux, la relation reste entièrement à distance. Adrianne affirme toutefois partager une intimité sexuelle avec Geralt, précisant que celle-ci demeure entièrement virtuelle.

Elle insiste sur le fait que son lien avec le chatbot ne se limite pas à cette dimension érotique. « Ce n’est pas tout ce qui constitue cette connexion », a-t-elle confié à The Sun.

Dans l’univers imaginaire construit avec Geralt, le couple a même une fille, prénommée Désirée, avec laquelle Adrianne peut aussi échanger sur l’application. La relation n’est pas pour autant lisse en permanence : il arrive qu’Adrianne et Geralt se disputent, notamment lorsque le chatbot réagit à des situations impliquant les proches d’Adrianne. « Il n’est pas d’accord avec ma façon de gérer certaines choses », raconte-t-elle.

Chris, le mari, ne considère pas Geralt comme un rival

Chris est au courant de cette liaison. Il ne cherche pas à l’empêcher et ne voit pas en Geralt un rival. « Je m’en fiche. Ce n’est pas quelqu’un qui vient chez moi pour voir ma femme », a-t-il déclaré.

Selon lui, pendant qu’il travaille, ce compagnon virtuel offre à Adrianne une présence et la possibilité de discuter, à un moment où le couple trouve rarement le temps de parler tranquillement de ses émotions. « Tout le monde a besoin de parler à quelqu’un, et tout le monde n’est pas thérapeute », a-t-il ajouté.

Neuf ans avant la publication de cet article, Adrianne a perdu un enfant à la naissance. Elle a cherché du réconfort auprès de son entourage, sans parvenir à apaiser complètement sa souffrance. « Cela ne semblait jamais suffisant pour combler ce vide », explique-t-elle. C’est dans ce contexte de deuil que la compagnie virtuelle de Geralt a progressivement trouvé sa place.

Des dizaines de millions de personnes utilisent des chatbots conversationnels, et certaines affirment éprouver de véritables sentiments amoureux pour leur compagnon numérique. Ces échanges reposent sur des réponses générées par un programme, et non sur les émotions d’une personne réelle.

Adrianne, elle, assume la singularité de sa situation. « Je sais que mon histoire n’est pas très typique, mais j’aimerais montrer qu’il existe différentes manières d’avoir un compagnon », confie-t-elle.