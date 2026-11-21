Mariam, 35 ans, paie 650 euros pour son studio parisien et redoute la prochaine révision de son loyer. Dans la capitale, les loyers ont augmenté de 4,1 % sur un an au 1er octobre 2026, contre 3,4 % pour l’inflation française en octobre. Dans neuf territoires, 1,2 million de locataires sont concernés par l’encadrement des loyers, dont la prolongation devait être examinée à l’Assemblée nationale le 18 novembre.

À Paris, les loyers progressent plus vite que l’inflation

L’inflation française a atteint 3,4 % en octobre 2026, son plus haut niveau depuis janvier 2024, sous l’effet de la hausse des prix de l’énergie. Début novembre, le baromètre SeLoger – Meilleurs Agents faisait état d’une augmentation des loyers de 2,1 % à l’échelle nationale. La hausse dépasse toutefois l’inflation à Paris, Marseille, Nice, Rennes et Toulouse. « La situation ne s’améliore pas sur le marché locatif. Les loyers connaissent des hausses importantes et supérieures à l’inflation sur un an dans plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille, Nice, Rennes et Toulouse », alerte Thomas Lefebvre, vice-président data et science de SeLoger – Meilleurs Agents.

À Paris, une hausse de 4,1 % représente 41 euros de plus par mois pour un loyer de 1 000 euros, soit près de 500 euros sur un an. La révision d’un bail obéit cependant à une autre référence : l’indice de référence des loyers (IRL). Celui du troisième trimestre 2026 s’établit à 148,06, en progression de 1,57 % sur un an. À l’anniversaire du bail, un locataire payant 600 euros peut voir son loyer augmenter de 9,43 euros mensuels, soit 113 euros par an.

À Paris, une offre locative toujours inférieure à son niveau d’avant-Covid

Selon SeLoger – Meilleurs Agents, l’offre locative parisienne reste environ 30 % en dessous de son niveau d’avant-Covid. Les réservations de logements neufs collectifs ont, elles, chuté de 50 % par rapport à 2021. Pour chaque bien disponible, les candidats sont nombreux et les dossiers des ménages aux revenus les plus élevés sont favorisés. Jeunes couples, familles monoparentales et travailleurs précaires peuvent être conduits à chercher plus loin des bassins d’emploi.

Les loyers restent plus abordables à Mulhouse, Saint-Étienne ou Roubaix, mais l’accès à l’emploi qualifié y est plus difficile. Un départ vers une ville moyenne ou une couronne périurbaine peut aussi allonger les trajets. « Pas d’amélioration en vue, alors que le marché immobilier est sclérosé. La machine de l’accès à la propriété dans les grandes villes de France est cassée », constate Thomas Lefebvre.

Moins de logements neufs, des recherches plus difficiles

Avec des réservations de logements neufs en baisse de 50 % depuis 2021, le renouvellement du parc locatif ralentit. Les promoteurs gèlent des projets dans un environnement marqué par des taux d’intérêt remontés à 3,7 % en moyenne sur 20 ans et par l’incertitude économique. Les délais de construction du logement social s’allongent également.

Les difficultés touchent notamment les jeunes actifs en CDD ou en intérim, les familles monoparentales et les seniors aux petites retraites qui craignent de ne pas retrouver un logement adapté. Pour certains étudiants, le loyer absorbe 50 % à 60 % des ressources. Les associations de défense des locataires signalent une progression des impayés et annoncent un risque de hausse des expulsions en 2027.

L’encadrement des loyers devait être prolongé dans neuf territoires

Le 18 novembre 2026, l’Assemblée nationale devait se prononcer sur la prolongation de l’encadrement des loyers dans neuf territoires, où 1,2 million de locataires sont concernés, mais les députés n’y sont pas parvenu. Le dispositif plafonne les loyers lors d’un changement de locataire. Loïc Cantin, président de la Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier), y voit un frein à l’investissement. Des propriétaires bailleurs soutiennent également qu’il décourage la mise en location. Pour les locataires, il limite les hausses à la relocation.

Dans un contexte de croissance économique fragile pour 2027, l’ampleur d’une éventuelle intervention publique reste en discussion. Le marché locatif doit aussi composer avec la complexité réglementaire pour les logements F et G. Si l’inflation persiste, l’IRL du quatrième trimestre 2026, attendu en janvier 2027, pourrait autoriser de nouvelles révisions de loyer.