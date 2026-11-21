Le Black Friday aura lieu le 27 novembre 2026. À l’approche des achats de Noël, les consommateurs devront distinguer les véritables réductions des prix de référence manipulés, mais aussi repérer les faux sites marchands et les messages frauduleux.

Prix gonflés et faux sites marchands

Certaines enseignes augmentent leurs tarifs plusieurs semaines avant le Black Friday, puis calculent leurs remises à partir de ces prix relevés. Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation de Que Choisir Ensemble, dénonce cette pratique : « C’est une pratique de plus en plus à la mode chez les commerçants, on en voit plein. » L’enquête d’Actu révèle l’ampleur de ces manipulations tarifaires.

L’article L112-1-1 du Code de la consommation oblige pourtant les vendeurs à afficher le prix le plus bas pratiqué pendant les 30 jours précédant la promotion. Malgré cette règle, des remises annoncées à 40 %, voire 60 %, peuvent masquer une hausse préalable : le consommateur paie alors un prix normal, parfois supérieur à celui du marché. « Si vous avez d’énormes promotions qui apparaissent, des pourcentages qui vous annoncent du moins 40 %, c’est très probablement un jeu d’écriture. Il faut être vigilant et apprendre à lire entre les lignes », prévient Grégory Caret.

Les cybercriminels créent aussi des sites qui imitent des enseignes connues, avec une présentation soignée, des promotions irréalistes et un paiement apparemment sécurisé. Cybermalveillance.gouv.fr recense ces techniques frauduleuses. Après avoir payé, l’acheteur peut ne jamais recevoir sa commande ; ses coordonnées bancaires peuvent également être exploitées par des réseaux criminels internationaux.

Certains faux sites reproduisent jusqu’aux certificats SSL, censés garantir la sécurité des transactions. Les victimes ont parfois déjà transmis leurs données personnelles et financières lorsqu’elles découvrent la fraude. Leurs recours judiciaires sont compliqués par l’hébergement généralement situé hors de France.

Messages frauduleux, faux transporteurs et logiciels malveillants

En novembre, les campagnes d’hameçonnage se multiplient par SMS et par email. Les messages empruntent l’identité d’un transporteur, d’une plateforme d’achat ou d’une banque : « Votre colis attend en point relais », « Validez votre commande Black Friday » ou « Votre compte nécessite une vérification ». Leurs liens renvoient vers des pages destinées à collecter des données. L’alerte récente sur les faux SMS de livraison décrit l’une de ces méthodes.

Par téléphone, de faux conseillers clientèle proposent de « résoudre un problème de commande » ou de « valider une promotion exceptionnelle » pour obtenir des codes bancaires et des informations personnelles. Après un achat, d’autres escrocs se présentent comme des transporteurs et réclament des frais pour débloquer un colis imaginaire. De faux services après-vente promettent, eux, une assistance ou un remboursement en échange de données bancaires. Des victimes convaincues de parler à leur vendeur transmettent ces informations ; le préjudice peut dépasser le prix de l’achat et, parfois, aller jusqu’à la vidange de leur compte.

Des liens cachés dans de fausses publicités Black Friday peuvent aussi installer un rançongiciel ou un logiciel espion. Les premiers chiffrent les données et s’accompagnent d’une demande de rançon pour les restituer ; les seconds peuvent surveiller l’activité bancaire et intercepter identifiants ou codes de validation. Ces programmes sont difficiles à détecter et à neutraliser pour les particuliers.

Sanctions et démarches pour les victimes

Outre la règle des 30 jours fixée par l’article L112-1-1, le Code de la consommation prévoit, à l’article 132-2, des sanctions pénales pour les pratiques commerciales trompeuses : de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 à 750 000 euros d’amende pour une personne physique. Les sanctions peuvent atteindre plusieurs millions d’euros pour les entreprises.

Manuella Roblet, avocate spécialisée en droit de la concurrence et de la consommation, souligne les limites de leur application. Les contrôles de la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, restent ponctuels et les sanctions exemplaires rares.

Un consommateur peut signaler une pratique déloyale sur Signal Conso, qui transmet le signalement à la DGCCRF pour alimenter ses enquêtes et orienter ses contrôles. France Info rappelle l’importance de ces démarches citoyennes. En cas de cyber-arnaque, Cybermalveillance.gouv.fr propose une assistance gratuite et oriente les victimes vers le dépôt de plainte, l’opposition bancaire ou la sécurisation des comptes compromis. Récupérer l’argent reste toutefois difficile lorsque les criminels opèrent depuis l’étranger.

Les vérifications avant le 27 novembre

La Dépêche analyse pourquoi cet événement devient décisif pour les achats de Noël dans un contexte de pouvoir d’achat contraint. Les achats en ligne se multiplient, et l’urgence liée au budget peut rendre les consommateurs plus vulnérables aux arnaques.

Cybermalveillance.gouv.fr diffuse des conseils de prévention : vérifier l’authenticité d’un site, choisir un paiement sécurisé, se méfier des promotions irréalistes et ne jamais communiquer ses codes bancaires par téléphone ou par email. Ces vérifications restent utiles avant tout achat prévu pour le 27 novembre.