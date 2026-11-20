La guerre prive des enfants de sécurité, mais aussi de cours, de chauffage et parfois d’eau courante. Le 20 novembre 2026, Journée mondiale de l’enfance, l’UNICEF a publié un nouveau bilan des victimes mineures en Ukraine : au moins 1 144 enfants ont été tués ou blessés entre janvier et octobre 2026, davantage que sur chacune des trois années précédentes. Ce décompte repose sur des cas vérifiés par la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine.

Sur ces dix mois, 114 enfants ont été tués et 1 030 blessés. Cela représente, en moyenne, plus de trois enfants victimes chaque jour. Le seul mois d’octobre compte au moins 146 enfants tués ou blessés, soit 150 % de plus qu’en octobre 2025. L’organisation décrit une aggravation qui touche également les quartiers résidentiels, les écoles et les communautés éloignées de la ligne de front.

Un bilan déjà supérieur à celui de 2025

Selon l’UNICEF, alors que l’année n’est pas terminée, le nombre d’enfants tués en 2026 dépasse déjà de plus de 20 % le bilan annuel de 2025 ; celui des enfants blessés a augmenté de près de 60 %. Il s’agit de victimes enregistrées et vérifiées, non d’une estimation exhaustive de toutes les conséquences humaines de la guerre. Les violences de novembre ne figurent pas dans le total arrêté à octobre.

La menace n’est pas limitée aux combats terrestres. Les frappes de missiles et de drones exposent des familles dans les lieux où les enfants devraient pouvoir vivre et apprendre. Dans son communiqué, l’organisation signale notamment qu’un adolescent de 17 ans aurait été tué et huit autres enfants blessés à Zaporijjia lors d’attaques le 13 novembre. Ce signalement, distinct du bilan de janvier à octobre, reste présenté comme tel par l’UNICEF.

Les coupures de courant perturbent la vie familiale et scolaire

Au-delà des victimes directes, les atteintes aux réseaux énergétiques se répercutent sur le quotidien. L’UNICEF indique que le nombre d’attaques vérifiées contre les infrastructures énergétiques en 2026 dépasse déjà de 78 % celui de l’ensemble de 2025. Dans la plupart des régions, des coupures programmées durent entre quatre et dix-huit heures.

Ces interruptions peuvent également arrêter des équipements de distribution d’eau, y compris dans les écoles et les établissements de santé. Elles compliquent l’hygiène, l’apprentissage et la continuité de certains soins alors que les températures hivernales approchent. L’organisation rappelle que, l’hiver précédent, près de deux millions d’enfants ont été privés de chauffage, d’électricité et d’eau durant des épisodes de grand froid.

L’enjeu éducatif est immédiat : les familles doivent composer avec les alertes aériennes, les abris et des bâtiments scolaires endommagés. Pour maintenir des services essentiels, l’UNICEF et ses partenaires participent à la remise en état de locaux d’enseignement et d’abris, ainsi qu’à la fourniture d’un soutien psychologique aux enfants et aux proches.

Des aides hivernales pour les foyers les plus exposés

L’organisation indique également contribuer à des projets de chauffage collectif destinés à environ trois millions de personnes dans les communes les plus touchées. Des sources alternatives d’électricité sont installées dans des établissements de soins, tandis que des installations solaires doivent aider à maintenir l’approvisionnement en eau de sites desservant quelque 2,5 millions d’habitants.

Avec le ministère ukrainien de la Politique sociale, l’UNICEF fournit par ailleurs une aide financière hivernale à plus de 100 000 foyers des régions proches du front. Ces interventions ne constituent pas une réponse à l’ensemble des besoins recensés. L’organisation appelle à protéger les civils et les infrastructures indispensables aux enfants, ainsi qu’à garantir l’accès de l’aide humanitaire.