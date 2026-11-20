Dans les petits établissements artisanaux, les salariés touchent en moyenne 18 500 euros nets par an, soit 4 000 euros de moins que les salariés des établissements marchands de taille comparable. Ce constat figure dans une étude de l’Insee publiée le 19 novembre 2026, fondée sur les données de 2023. Les métiers de la construction, de l’alimentation, de la fabrication et des services restent essentiels à l’emploi local, mais leur rémunération varie fortement d’un secteur à l’autre.

Le champ de cette comparaison est précis : les 744 000 établissements artisanaux de dix salariés ou moins en équivalent temps plein, hors micro-entrepreneurs. Ces établissements réunissent 1,8 million d’emplois, dont environ 1,4 million de salariés et 407 000 non-salariés. L’Insee souligne qu’ils représentent 28 % des emplois de l’ensemble des établissements marchands de cette taille.

18 500 euros nets par an : de grands écarts selon les métiers

Le salaire net annuel moyen de 18 500 euros correspond à environ 1,1 fois le Smic, selon l’Insee. Dans la fabrication de biens, la moyenne atteint 21 500 euros ; elle tombe à 17 000 euros dans les métiers artisanaux de l’alimentation. L’écart de 4 000 euros avec les établissements marchands comparables décrit une moyenne statistique : il ne signifie pas que chaque salarié de l’artisanat gagne cette somme de moins qu’un salarié occupant un emploi identique ailleurs.

Les femmes représentent un tiers de l’emploi salarié dans l’artisanat. Leur présence dépend beaucoup de l’activité : 16 % des salariés du bâtiment sont des femmes, tandis que la proportion atteint 46 % dans l’alimentation et dans les services. Parmi les métiers les plus féminisés figurent les soins de beauté, les fleuristes et la coiffure. Ces écarts renseignent sur la répartition des emplois, et non à eux seuls sur les différences de rémunération entre femmes et hommes.

La photographie d’ensemble est plus large si l’on ajoute les grandes structures et les micro-entrepreneurs. Au total, l’Insee recense 1,1 million d’établissements ayant principalement une activité artisanale en 2023, employant 3,3 millions de personnes et contribuant à 5,2 % du PIB national. Ce périmètre ne doit pas être confondu avec celui de l’analyse détaillée des petites structures, qui exclut notamment 338 000 micro-entrepreneurs.

Dans les départements ruraux, davantage d’emplois de proximité

Les métiers artisanaux occupent une place particulière hors des grandes villes. L’Insee compte en moyenne 31 emplois artisanaux pour 1 000 habitants dans les départements ruraux, contre 23 dans les départements les plus urbains. La moyenne nationale se situe à 27. Les territoires du nord-est constituent toutefois une exception à cette présence rurale généralement plus forte.

Boulangeries, entreprises du bâtiment, salons de coiffure, réparation et autres activités répondent à la demande des habitants comme à celle des visiteurs. Le tourisme joue ainsi un rôle dans certaines zones où la densité artisanale est élevée. L’Insee observe également que l’importance de l’artisanat dans la richesse produite varie selon les activités et le niveau de revenus de la clientèle locale.

Dans le seul département de la Lozère, les établissements artisanaux produisent 20 % de la richesse dégagée par les entreprises marchandes, contre 6 % à l’échelle nationale. La comparaison met en évidence leur poids dans l’économie locale, sans établir que les artisans d’un territoire disposent nécessairement de revenus plus élevés.

Enfin, le vieillissement des professionnels non salariés pose la question des transmissions à venir. Selon l’Insee, 30,1 % des 406 700 non-salariés recensés dans les petits établissements artisanaux ont plus de 55 ans. Une partie d’entre eux dirige ou codirige leur activité. L’étude ne chiffre cependant pas le nombre d’entreprises qui changeront effectivement de mains.