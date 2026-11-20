Selon le Baromètre IFOP-Dealinka publié en octobre 2026, 59 % des entreprises interrogées considèrent la réinjection en circuits courts comme un levier RSE important. Seules 34 % donnent pourtant leurs invendus à des associations. L’enquête a été menée du 24 septembre au 2 octobre 2026 auprès de 100 décisionnaires achats d’entreprises françaises de plus de 250 salariés.

Des stocks connus, mais parfois conservés plusieurs mois

La moitié des entreprises interrogées détient des stocks dormants représentant au moins 6 % de la valeur totale de ses stocks ; cette part atteint 10 % dans certains cas. Il peut s’agir de produits obsolètes, de surstocks saisonniers ou de fins de série. L’échantillon comprend principalement des entreprises de l’automobile (42 %), de l’industrie manufacturière (30 %), de la construction (12 %), du commerce de gros (8 %) et de la distribution (8 %).

Pour 34 % des entreprises, la décision sur le devenir de ces produits prend au moins trois mois. La plupart des répondants disent néanmoins bien connaître leurs stocks dormants : 78 % déclarent en avoir une bonne visibilité, dont 50 % grâce à un inventaire précis et centralisé.

Les besoins associatifs sont importants, comme le rappelle l’exemple des les Restos du Cœur qui distribuent 186 millions de repas mais doivent en refuser des dizaines de milliers. Parmi les 66 % d’entreprises qui ne pratiquent pas le don solidaire, 21 % craignent que leurs produits ne correspondent pas aux besoins des associations ; autant citent la complexité logistique comme principal frein.

Le recyclage reste plus fréquent que le don

Pour traiter leurs invendus, 67 % des entreprises interrogées utilisent le recyclage ou la valorisation matière, contre 34 % qui donnent à des associations. La réutilisation précède pourtant le recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Dealinka, spécialisé dans l’organisation de la redistribution d’invendus non alimentaires, décrit « une gestion encore guidée par les impératifs économiques : le coût ou le gain financier et la conformité réglementaire dominent les critères de décision, loin devant la RSE ».

Les réponses détaillent ces priorités : 47 % des décisionnaires privilégient le coût ou le gain financier, 42 % la conformité réglementaire et 15 % l’impact environnemental ou RSE. Le Baromètre relève aussi « prioritairement, un besoin de rassurer sur la facilité opérationnelle et de communiquer sur l’intérêt pour l’entreprise ». Organiser le tri, l’enlèvement et le transport des produits vers les associations demeure l’un des obstacles cités.

Fiscalité et besoins associatifs : deux informations qui manquent

Neuf décisionnaires sur dix ne connaissent pas précisément les avantages fiscaux du don ni leur mode de calcul ; seuls 10 % maîtrisent le sujet. En France, le don de produits neufs ou d’occasion à une association d’intérêt général ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de la valeur du don, dans la limite de 20 000 euros ou de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Au-delà, l’entreprise peut déduire la valeur comptable nette des produits donnés.

Une meilleure explication de ces règles, des procédures de certification simplifiées et des outils de simulation en ligne figurent parmi les pistes avancées. Des plateformes numériques de mise en relation et des réseaux territoriaux se développent, mais l’adoption des plateformes reste limitée. Le secteur public pourrait également normaliser les procédures et créer un label national de redistribution solidaire.

Les entreprises peuvent proposer des invendus tels que du mobilier de bureau, du matériel informatique, des fournitures ou des textiles professionnels à des associations qui équipent notamment des structures d’insertion, des écoles et des centres sociaux. Identifier leurs besoins et assurer la traçabilité des produits reçus font partie des démarches évoquées pour faciliter ces échanges. La question de l’accès aux dons apparaît dans un autre cadre avec la polémique autour de la Fontaine de Trevi où l’introduction d’un péage a fait chuter les dons aux plus démunis.