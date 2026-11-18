Alstom a enregistré une perte nette de 954 millions d’euros au premier semestre de son exercice 2026-2027. Les difficultés de ses trains Coradia Max en Allemagne pèsent sur les comptes du constructeur, qui dispose pourtant d’un carnet de commandes de 111 milliards d’euros. Une réorganisation doit être annoncée d’ici fin 2026, sans que ses conséquences pour les 75 000 salariés soient encore précisées.

Les contrats allemands pèsent sur les comptes

Un an plus tôt, Alstom affichait un bénéfice net de 220 millions d’euros. Son résultat d’exploitation ajusté atteint désormais moins 396 millions d’euros, loin des 583 millions de bénéfices attendus par les analystes. Les déboires en Allemagne font plonger le constructeur ferroviaire, numéro deux mondial du secteur, dans le rouge.

Six contrats allemands portent sur 1 300 trains régionaux électriques Coradia Max, pour 5 milliards d’euros de commandes affectées. Ils cumulent retards d’homologation et difficultés d’ingénierie et de gestion de projet. « La gestion du projet n’a pas été au niveau où elle aurait dû être. Il y a eu des erreurs d’ingénierie qui n’ont pas été détectées assez tôt », reconnaît le directeur général Martin Sion, selon des déclarations rapportées par l’AFP.

La marge d’exploitation ajustée est passée de 6,4 % à moins 4,2 %, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 3 %, à 9,33 milliards d’euros, et un carnet de commandes en progression de 6 %. Depuis janvier 2026, l’action Alstom a perdu 60 % de sa valeur, dont 26 % le 2 novembre, jour de l’avertissement sur résultats. Ces chiffres nourrissent les inquiétudes des salariés actionnaires et les questions des équipes sur la conduite des projets complexes.

Une réorganisation encore floue pour 75 000 salariés

La réorganisation annoncée d’ici fin 2026 doit porter sur le fonctionnement opérationnel et l’organisation du groupe. Martin Sion promet des décisions avant la fin de l’année, sans préciser les sites ni les fonctions concernés parmi les 75 000 salariés présents dans 70 pays. Aucun plan social n’a été officiellement évoqué.

Alstom doit présenter les contours de ce projet d’ici six semaines. Les représentants du personnel demandent à être consultés et réclament de la transparence, tandis que les syndicats suivent les annonces de la direction. Martin Sion souligne, selon l’AFP, les difficultés propres au programme allemand : « Le développement du train Coradia Max est douloureux, il est plus long que prévu et plus cher que ce que nous pensions, mais le produit est bon ».

Le 6 novembre, Alstom a mis en service le TGV M avec ses 740 places et nouveaux aménagements. En Allemagne, les difficultés des Coradia Max laissent ouvertes plusieurs hypothèses évoquées autour de la réorganisation : réduction d’activités sur certains sites, mise en commun d’équipes d’ingénierie entre pays ou externalisation de fonctions support. Aucune de ces options n’a été annoncée comme une décision.

Le groupe prévoit aussi de réduire sa dette de 2 milliards d’euros d’ici septembre 2027. Alstom prévoit un désendettement massif afin de préserver sa notation Investment Grade, nécessaire à son accès aux financements. Cessions d’actifs non stratégiques, vente de filiales et renégociation de contrats fournisseurs figurent parmi les pistes mentionnées. Le groupe a par ailleurs obtenu une nouvelle ligne de crédit de 2 milliards d’euros sans covenant financier.

Dialogue social et engagements du groupe

Depuis l’avertissement sur résultats du 2 novembre, les représentants du personnel jugent les informations trop peu nombreuses et demandent un dialogue plutôt que des annonces par voie de presse. La réorganisation intervient aussi après l’intégration de Bombardier Transport en 2021, qui avait déjà fragilisé la culture d’entreprise.

Alstom affiche des engagements en matière de décarbonation, de mobilité durable et d’innovation verte. Le nouveau TGV M incarne ces valeurs avec ses technologies sobres. Sur le volet social, les salariés attendent de savoir comment la direction conduira la réorganisation. Clients publics, investisseurs attentifs aux critères ESG et candidats potentiels observent également la manière dont le groupe traite ses équipes.

Airbus a réorganisé ses activités après les retards de l’A380 sans réduction brutale de l’emploi ; Renault a négocié en 2020 un plan de compétitivité comprenant des reconversions et des mobilités internes. Parmi les possibilités évoquées pour Alstom figurent des formations à la digitalisation, à la maintenance prédictive et à l’hydrogène. Les Länder allemands, clients des Coradia Max, attendent pour leur part des trains fiables et un partenaire industriel responsable.