Le 18 novembre 2026, quelques heures après que Jensen Huang a proposé publiquement de reprendre la direction de Nvidia, le conseil d’administration a exclu son retour. Son président, Harvey Jones, a déclaré selon Newsweek : « Le conseil d’administration de Nvidia a unanimement accepté sa démission et n’a pas l’intention de réintégrer Jensen comme PDG. » Le groupe doit désormais choisir un dirigeant permanent pendant qu’une enquête indépendante examine des risques de sécurité nationale.

Une succession à organiser après 33 ans de direction

Cofondateur de Nvidia, Jensen Huang dirigeait l’entreprise depuis sa création en 1993. Lorsqu’il a démissionné le 11 novembre 2026, aucun successeur n’avait été préparé. Le conseil a nommé à titre intérimaire Colette Kress, directrice financière depuis 13 ans, puis annoncé qu’il examinerait des candidatures internes et externes pour le poste permanent.

La gouvernance des entreprises technologiques concerne un secteur où l’usage de l’IA s’étend : en France, 67% des entreprises françaises utilisent l’IA générative.

Une enquête sur les risques de sécurité nationale

Le 29 octobre 2026, le New York Times rapportait que les services de renseignement américains avaient établi un lien entre Jensen Huang et Alice Huang, ancienne cadre de Megaspeed soupçonnée de travailler pour le ministère chinois de la Sécurité d’État. Jensen Huang a reconnu une liaison dans un message interne le 8 novembre. Le conseil a ensuite ouvert une enquête indépendante sur les risques de sécurité nationale et les ventes de puces Hopper à des entités chinoises.

Huang a accepté de témoigner devant trois commissions de la Chambre des représentants le 1er décembre 2026, puis devant le Comité bancaire du Sénat le 3 décembre.

Le conseil rejette son offre de retour

Le 17 novembre, Huang avait déclaré selon Yahoo Finance : « Si le conseil d’administration décide que mon retour sert l’intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de l’entreprise et de l’Amérique, je serais honoré de répondre à ces appels et de revenir comme PDG. » Le conseil a annoncé son refus unanime moins de 24 heures plus tard, lors de l’appel consacré aux résultats trimestriels. Huang avait lui-même reconnu : « Je n’ai pas été à la hauteur des standards attendus de chacun chez Nvidia, et j’ai commis de graves erreurs dans ma vie personnelle. »

Au troisième trimestre 2026, Nvidia a enregistré 115,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 103 % sur un an, et 65 milliards de dollars de bénéfice net, soit une progression de 105 %. Colette Kress a indiqué, selon CNN Business, que la feuille de route restait inchangée. La prévision de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre, à 130 milliards de dollars, dépasse les attentes de Wall Street. La capitalisation boursière a néanmoins reculé de 751 milliards de dollars depuis que Huang a reconnu sa liaison, et de 2 trillions de dollars depuis son sommet d’octobre 2026, soit une baisse de 35 %.

Un comité pour surveiller la sécurité et les exportations

Le 18 novembre, Nvidia a annoncé la création d’un comité de surveillance de la sécurité nationale et du contrôle des exportations. Présidé par Suzanne Nora Johnson, membre du conseil et ancienne vice-présidente de Goldman Sachs, il doit suivre la conformité aux règles américaines sur les technologies sensibles, notamment pour les ventes de puces haute performance. Nvidia a arrêté les expéditions vers la Chine de puces Hopper sous licence. Le comité répond aux exigences du Congrès et aux préoccupations des agences de renseignement américaines concernant les fuites technologiques vers des puissances rivales.

Dans d’autres secteurs, les effets de l’IA sur les salariés soulèvent aussi des questions de transition juste. Chez Nvidia, Colette Kress assure l’intérim pendant que le conseil recherche un PDG permanent.