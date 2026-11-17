Les salaires devraient encore augmenter en Europe en 2027, selon la Commission européenne. Pourtant, les prix de l’énergie et de l’alimentation pèseraient plus longtemps sur le pouvoir d’achat. Les ménages modestes seraient les plus exposés, tandis que le marché du travail commencerait à montrer des signes de fragilité chez les jeunes.

La croissance de l’Union européenne devrait atteindre 1,4 % en 2027, sans changement par rapport aux prévisions du printemps. Mais le nouveau scénario de la Commission, publié le 17 novembre 2026, relève l’inflation attendue pour cette même année de 2,4 % à 3,2 %. Les budgets familiaux seraient davantage sollicités malgré une économie qui continuerait à croître.

Les rémunérations nominales augmenteraient en moyenne de 3,7 % en 2027 dans l’Union, après 3,8 % en 2026. En termes réels, la Commission attend encore une progression des salaires, mais plus limitée qu’elle ne l’envisageait au printemps. Les évolutions nationales et les situations des salariés restent diverses : les moyennes ne décrivent ni chaque fiche de paie ni chaque panier de courses.

Les dépenses indispensables prennent une plus grande place

Le logement chauffé, les transports nécessaires au travail et les achats alimentaires concentrent une part élevée du budget de nombreux foyers. Lorsque les coûts énergétiques augmentent, il devient plus difficile de réduire ces dépenses sans modifier fortement les habitudes quotidiennes. La Commission précise que les ménages aux revenus modestes sont particulièrement sensibles au renchérissement de la nourriture et de l’énergie.

Le choc actuel part des marchés pétroliers et gaziers perturbés par le conflit au Moyen-Orient. En octobre 2026, les prix de l’énergie en zone euro ont augmenté de près de 21 % sur un an et l’inflation totale a atteint 4 %. Les produits alimentaires subissent à leur tour les coûts de production et de transport. Les épisodes de sécheresse et de chaleur de l’été 2026 ont aussi affecté certaines récoltes européennes.

Bruxelles estime que l’inflation de l’Union dépasserait 4 % à son pic entre la fin de 2026 et le début de 2027, avant de ralentir. Le taux annuel prévu de 3,2 % pour 2027 exprime une augmentation moyenne des prix, pas une baisse du prix des biens après leur renchérissement. La Commission ne prévoit un reflux à 2,3 % qu’en 2028.

La part des revenus consacrée à l’épargne pourrait diminuer. La Commission envisage une progression de la consommation privée de seulement 1,1 % en 2027, contre 1,3 % en 2026. Certains ménages continueraient à consommer, mais au prix de marges de précaution plus étroites ; d’autres reporteraient des achats non essentiels.

L’emploi tient encore, avec des fragilités chez les jeunes

Le marché du travail européen devrait rester relativement solide. Selon les prévisions d’automne, le taux de chômage de l’Union passerait de 6,1 % en 2026 à 6,2 % en 2027, avant de revenir à 6,1 % en 2028. La Commission estime que l’Union pourrait compter plus de 800 000 personnes en emploi supplémentaires en 2026.

Le chômage des jeunes évolue cependant moins favorablement. Bruxelles observe une hausse du chômage dans cette tranche d’âge et une part croissante de cette population travaillant moins d’heures qu’elle ne le souhaite. La croissance économique serait moins créatrice d’emplois qu’au cours de certaines phases passées. Les recrutements et les conditions de travail dépendront fortement du pays, de la branche et de l’évolution de la demande.

Le coût du crédit constitue une autre difficulté pour les salariés et les familles qui envisagent un achat immobilier. Les hausses de taux de la Banque centrale européenne en juin et en septembre ont renchéri les financements. L’investissement dans le logement devrait rester presque stable en 2026 avant une récupération progressive. Les loyers et les prix immobiliers sont eux aussi soumis à des conditions locales que la moyenne européenne ne permet pas de résumer.

Les écarts entre pays restent déterminants

Le tableau social varie sensiblement d’un État à l’autre. En Pologne, la croissance prévue pour 2027 est de 2,7 %, mais l’inflation grimperait à 4,4 %, notamment avec la fin anticipée de certains soutiens énergétiques. En Espagne, le chômage reculerait à 9,6 % tout en restant supérieur à la moyenne de l’Union.

En France, la Commission projette un chômage à 9,2 % en 2027 et une croissance de seulement 0,6 %. Les difficultés ne seraient donc pas identiques selon que l’on regarde les prix, le niveau d’emploi ou la progression de l’activité.

Pour les salariés et les familles, les indicateurs à suivre en 2027 seront la progression de leur rémunération nette, les dépenses incompressibles et la situation locale de l’emploi. Les statistiques européennes suggèrent que les salaires réels pourraient encore progresser en moyenne, mais que la hausse des prix absorberait une partie de la marge retrouvée.