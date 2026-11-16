Appel aux bénévoles pour habiter gratuitement à Purmamarca : chambre d’hôtel et petit-déjeuner compris

Purmamarca compte parmi les destinations les plus fréquentées de Jujuy. L’hôtel se trouve en plein centre du village, dans la Quebrada de Humahuaca, une zone connue pour ses paysages montagneux.

Les tâches demandées couvrent l’essentiel du fonctionnement d’un hôtel : nettoyage des dortoirs, des salles de bains, de la cuisine et des espaces communs, préparation et service des repas, ménage des chambres, rapporte le média argentin TN. Les volontaires participent aussi à l’accueil des clients, un soutien jugé nécessaire au bon déroulement de l’établissement.

Les 30 heures hebdomadaires ne sont pas réparties au hasard. Elles s’organisent en tours de garde rotatifs, communiqués chaque semaine par les responsables. Ces horaires peuvent être modifiés selon les besoins de l’établissement, sans garantie de stabilité d’une semaine à l’autre.

En échange, l’hôtel garantit un lit dans une chambre partagée avec les autres volontaires, ainsi qu’un petit-déjeuner gratuit tous les jours. Les participants ont également accès à une cuisine équipée pour préparer leurs propres repas, et la laverie de l’établissement reste gratuite pour leur usage.

Un jour de congé par semaine complète le dispositif, permettant de visiter Purmamarca ou les localités voisines du nord argentin. En revanche, les déjeuners et les dîners ne figurent pas parmi les avantages annoncés.

Pour postuler, il faut avoir entre 21 et 35 ans et parler couramment l’espagnol, ou disposer au moins de connaissances basiques en anglais. Les candidatures se font uniquement à titre individuel : les couples ou duos de volontaires ne sont pas acceptés. L’engagement minimal est fixé à quatre semaines, une durée qui peut être prolongée après accord avec le personnel de l’hôtel.

Certaines dépenses restent à la charge de chaque candidat. Les vols, l’assurance voyage, le transport interne et les démarches de visa ne sont pas inclus dans l’échange. Il en va de même pour les repas qui ne sont pas couverts par le petit-déjeuner quotidien.

La procédure d’inscription passe entièrement par Worldpackers : il faut créer un profil, le compléter, puis envoyer une demande directement à l’hôte. La plateforme permet aussi de vérifier les dates disponibles et les détails précis de l’échange avant de s’engager.