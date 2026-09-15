Appel aux bénévoles pour loger gratuitement à Bariloche contre 25 heures de travail hebdomadaires en auberge

Logement gratuit, vélos, blanchisserie et petit-déj offert : ce hostel de Bariloche recherche des volontaires pour seulement 25 heures de travail par semaine. Les places pour 2026-2027 se réservent vite, à vous de jouer !

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Nicolas Jean
Publié le
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Appel aux bénévoles pour loger gratuitement à Bariloche contre 25 heures de travail hebdomadaires en auberge
Appel aux bénévoles pour loger gratuitement à Bariloche contre 25 heures de travail hebdomadaires en auberge © Social Mag
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Vivre plusieurs semaines à Bariloche sans payer de logement, c’est la promesse d’une annonce publiée sur le site Worldpackers. Un hôtel de cette ville argentine recherche des volontaires prêts à consacrer 25 heures par semaine à l’établissement en échange d’un hébergement gratuit.

Bariloche compte parmi les destinations les plus recherchées d’Argentine, et beaucoup de voyageurs tentent d’y séjourner sans faire exploser leur budget hébergement. L’offre s’adresse justement à ce public.

Conditions de volontariat

Le volontariat repose sur un principe simple : 25 heures de travail hebdomadaire, réparties en différents créneaux selon les besoins de l’hôtel au moment de l’arrivée, explique le média TN. Les tâches couvrent :

  1. l’aide à la réception
  2. la cuisine
  3. le ménage
  4. les autres activités liées au fonctionnement quotidien de l’établissement

En contrepartie, les volontaires disposent d’un hébergement gratuit en chambre partagée, pensée pour accueillir toute l’équipe, et d’un petit-déjeuner offert chaque jour. Deux jours complets de repos sont prévus chaque semaine, de quoi visiter Bariloche et les localités voisines. L’hôtel ajoute quelques avantages supplémentaires :

  1. blanchisserie entièrement gratuite
  2. vélos mis à disposition
  3. réductions dans des bars, sur les boissons ainsi que sur des excursions dans la région

Durée et dates de séjour

La durée de séjour envisagée se situe entre deux et trois semaines. Les dates disponibles s’étendent de septembre à décembre 2026, puis en janvier et février 2027, ce qui laisse plusieurs mois de marge pour organiser un départ.

Conditions linguistiques

Pour candidater, mieux vaut maîtriser l’anglais ou l’espagnol à un niveau intermédiaire, sans qu’une maîtrise avancée des deux langues soit exigée. Cette exigence linguistique tient à un motif pratique : le personnel doit pouvoir communiquer avec des hôtes venus de pays différents.

Démarche de candidature

La démarche se fait directement en ligne. Il suffit de créer un profil sur Worldpackers et d’envoyer sa candidature pour cette expérience précise. La plateforme permet aussi de consulter le détail des conditions et de lire les évaluations laissées par d’anciens volontaires, un moyen de vérifier le sérieux de l’offre avant de s’engager.

La proposition s’adresse à ceux qui veulent découvrir Bariloche en réduisant leurs frais d’hébergement, à condition d’assurer les 25 heures hebdomadaires demandées et de respecter les horaires fixés par les responsables de l’hôtel.

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