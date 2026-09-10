J’ai testé la règle 8-8-8 pendant 30 jours : mon sommeil, mon travail et ma vie sociale ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient

Huit heures de travail, huit heures de loisir, huit heures de repos : c’est le principe de la règle 8-8-8, une méthode de répartition des journées censée aider à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, explique Presse Citron. Elle n’a rien de miraculeux ni d’infaillible, mais peut servir de repère utile pour qui cherche à mieux organiser son temps.

Le constat de départ est simple : cette conciliation est rarement facile, et une mauvaise gestion du temps peut finir par abîmer la santé physique et mentale.

Une idée vieille de deux siècles, réactualisée par le télétravail

La règle n’a rien de nouveau. Elle a été édictée il y a plus de deux siècles par l’entrepreneur gallois Robert Owen, souvent présenté comme le père du mouvement coopératif et industriel, qui jugeait nécessaire de réduire le temps de travail des ouvriers.

En France, cette logique s’est traduite dès 1919 par le concept des « trois 8 », avant que le pays ne passe aux 35 heures hebdomadaires, soit en moyenne 7 heures de travail quotidien réparties sur cinq jours.

Le magazine Elle rappelle toutefois que le télétravail et les modèles hybrides ont brouillé ces repères traditionnels. Chaque salarié doit désormais apprendre à gérer lui-même son emploi du temps, ce qui suppose d’appliquer la règle sans en faire un carcan rigide.

Certaines entreprises s’en sont saisies pour en faire un argument de bien-être au travail. C’est le cas d’Actiu, qui a rebaptisé le principe « Cool Working » : reposer le corps huit heures, travailler huit heures, profiter huit heures, avec pour objectif affiché un équilibre psychologique et émotionnel favorisant une vie plus pleine.

Selon cette présentation, la méthode aiderait aussi à lutter contre l’addiction au travail, à réduire le stress et à renforcer l’estime de soi, à condition de répartir ses heures de façon consciente plutôt que mécanique.

Dans cette logique, les huit heures de travail ne visent pas à en faire moins, mais à travailler de façon plus efficace et plus créative, une organisation flexible étant censée laisser davantage de marge de manœuvre au quotidien.

Reste le tiers le plus concret pour beaucoup de monde : le temps libre et le sommeil.

Pour le temps de loisir, il s’agit de s’accorder des moments de repos ou de socialisation, histoire de se déconnecter, ce qui n’est pas toujours simple mais fait généralement du bien. Longues sessions de sport, lecture, expression artistique, engagement associatif : les pistes ne manquent pas, et à chacun sa méthode pour occuper ce temps.

Le sommeil, lui, n’est pas un détail. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil, une durée qui ne diminue pas avec l’âge, contrairement à une idée reçue. Deux leviers pratiques reviennent souvent : réduire la caféine et diminuer le temps d’écran avant de se coucher.

Trois blocs de huit heures, donc, pour tenter de tenir la balance entre bureau, vie personnelle et récupération.