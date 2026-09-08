Haute-Savoie : des collégiens ont trouvé comment déverrouiller les pochettes anti-téléphone en moins de 10 secondes, les enseignants sont dépassés

Quelques jours après le lancement du dispositif « Portable en pause » par le département, des collégiens de Haute-Savoie ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos expliquant comment déjouer le système, rapporte le 20 Minutes. Les tutoriels montrent comment rouvrir la pochette censée verrouiller le téléphone, sans la casser.

La méthode ne demande ni outil ni effort particulier. Sur une vidéo, un élève donne un coup sec sur l’aimant de la pochette contre la poignée de maintien d’un siège de bus : elle s’ouvre aussitôt. Une autre astuce, tout aussi simple, consiste à taper l’aimant contre le rebord d’une fenêtre.

« Voilà les gens, ça s’est ouvert. C’est pas cassé, regardez », lance l’un des élèves dans sa démonstration filmée. Un des tutoriels partagés sur TikTok cumule de nombreuses mentions j’aime.

Sous ces publications, les commentaires insistent sur la simplicité de la manipulation. D’autres pointent le coût de l’opération engagée par le département, jugé disproportionné au regard de la facilité avec laquelle le système se laisse contourner.

Le dispositif a été annoncé en vidéo par Martial Saddier, président du conseil départemental de la Haute-Savoie, qui l’a présenté comme un outil destiné à « encadrer l’usage des téléphones dans le temps scolaire ». Entre 44 000 et 50 000 pochettes dites anti-ondes ont été distribuées dans les collèges publics et privés du département, accompagnées de 600 bases de déverrouillage installées dans les établissements.

Le principe se voulait celui d’un antivol classique : le téléphone glissé dans la pochette, fermée par un aimant, ne peut être récupéré qu’à la fin des cours, sur une des bases prévues à cet effet. Saddier avait vanté la facilité d’utilisation du système, assurant que « la pochette s’ouvre d’un simple geste ».

Les vidéos publiées par les élèves donnent une tout autre signification à cette formule. Selon Le Parisien, l’ensemble de l’opération, pochettes et bases de déverrouillage comprises, a coûté 750 000 euros au département.

L’utilisation du téléphone portable est interdite au collège depuis une loi de 2018. Cette interdiction a été étendue aux lycées à la rentrée de septembre 2026. Lors d’un déplacement dans une école en Lozère, Emmanuel Macron avait lui-même mis en garde contre l’usage du téléphone en milieu scolaire, estimant que « ce n’est pas bon d’avoir le téléphone ».