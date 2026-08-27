Arnaque : des sites frauduleux ciblent les élèves avant la rentrée

Chaque année, des milliers d’élèves français sont piégés par des sites promettant de dévoiler la composition des classes avant le 1er septembre. En 2026, cette arnaque s’intensifie et utilise TikTok pour une diffusion massive. Derrière ces plateformes frauduleuses, une question essentielle se pose : comment protéger les mineurs dans un monde numérique où les institutions peinent à établir des canaux de confiance ?

Des enfants vulnérables face à une manipulation sophistiquée

Les adolescents sont une cible de choix pour les cybercriminels. Bien qu’ils maîtrisent les outils numériques, ils manquent parfois de vigilance face aux menaces en ligne. Depuis le 12 août 2026, le COMCYBER-MI a identifié au moins cinq sites frauduleux : TrouveClasse.com, chopetaclasse.com, listeclasse.com, voirmonbac.com et rentree2026.com, qui partagent une infrastructure technique commune, probablement hébergée à Amsterdam.

Ces plateformes collectent des données sensibles (nom, prénom, établissement scolaire, parfois coordonnées bancaires) sous prétexte de fournir un service légitime. Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé à TF1 Info qu’aucune plateforme officielle ne permet d’obtenir à l’avance la composition des classes. Les élèves découvrent leur classe le jour de la rentrée selon les modalités communiquées par leur établissement.

Les escrocs exploitent l’anxiété pré-rentrée. Fin août, l’impatience de retrouver ses amis et la peur de se sentir isolé favorisent la manipulation. Les sites frauduleux imitent les codes visuels officiels pour inspirer confiance, certains affichant même une fausse date de publication des affectations, le 28 août 2026. Après avoir saisi leurs informations personnelles, le site TrouveClasse.com affiche un faux « résultat trouvé » pour rassurer l’utilisateur et l’inciter à poursuivre. La promesse initiale se transforme alors en demandes risquées, comme le téléchargement d’applications inconnues ou la publication de vidéos TikTok promotionnelles.

Le rôle de TikTok : plateforme de propagation ou complice ?

En 2026, les escrocs tirent parti des mécanismes viraux de TikTok. Pour accéder aux prétendus résultats, certains sites exigent la publication d’une vidéo promotionnelle. Le COMCYBER-MI explique qu’une application d’une source inconnue peut exposer le smartphone à des programmes malveillants, tandis que la vidéo TikTok sert à recruter de nouvelles victimes en diffusant le lien à d’autres élèves.

Chaque partage alimente une chaîne de recrutement exponentielle. Les algorithmes de recommandation amplifient cette diffusion, renforçant l’efficacité du dispositif. Les victimes deviennent, sans le savoir, des complices de l’arnaque.

Les plateformes comme TikTok disposent de systèmes de modération pour détecter les contenus frauduleux. Cependant, France Info souligne que ces arnaques reviennent chaque année. La question de la responsabilité sociétale des entreprises se pose : jusqu’où les plateformes doivent-elles aller pour protéger leurs utilisateurs mineurs ? Les outils de signalement existent, mais leur efficacité dépend de la rapidité des équipes de modération. Entre la publication d’une vidéo frauduleuse et son retrait, des centaines d’adolescents peuvent avoir cliqué.