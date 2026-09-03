Étudiants : la rentrée universitaire n’a jamais coûté aussi cher

La rentrée 2026 bat un nouveau record de dépenses : 3.240 euros en moyenne pour un étudiant non-boursier en licence. Mais derrière cette somme se dessine une réalité plus sociale que comptable. Logement qui absorbe le budget, repas sacrifiés, frais pédagogiques difficiles à assumer, aides insuffisantes : pour une partie croissante des étudiants, poursuivre des études signifie d’abord réussir à financer les conditions matérielles permettant de les suivre.

Le coût de la rentrée a bondi de 25% en six ans

En 2026, le coût moyen de la rentrée universitaire se chiffre à 3.240 euros pour un étudiant non-boursier en première année de licence. Depuis 2020, l’augmentation atteint 25,38%, soit 655,74 euros supplémentaires en six ans. Derrière ce nouveau record, les dépenses ne se limitent pas aux droits d’inscription : elles englobent le logement, l’installation, les transports, l’alimentation, la santé et le matériel nécessaire pour étudier.

Cette hausse intervient alors que plusieurs indicateurs décrivent une fragilisation durable des conditions de vie. Ainsi, 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Une enquête de l’Union étudiante indique par ailleurs que 48% des répondants ont déjà renoncé à se nourrir faute d’argent et que 23% disent connaître cette situation plusieurs fois par mois. Autrement dit, le coût de la rentrée ne mesure pas seulement une inflation des dépenses : il éclaire les arbitrages sociaux auxquels sont confrontés des jeunes dont le budget ne permet plus toujours de couvrir simultanément logement, nourriture et études.

Rentrée universitaire : le logement étrangle le budget des étudiants

Le premier poste de dépenses reste le logement. L’indicateur de la FAGE retient un loyer moyen de 637,12 euros. Cette seule charge représente plus de la moitié des 1.144,73 euros de frais de vie courante intégrés au calcul. Or, le poids du logement ne s’arrête pas au paiement mensuel du loyer. Au moment de s’installer, un étudiant doit également pouvoir avancer un dépôt de garantie évalué en moyenne à 637,12 euros et, lorsqu’une agence intervient, 326,16 euros de frais supplémentaires. Ces sommes sont concentrées sur quelques semaines. Pour les foyers disposant de peu d’épargne, le problème n’est donc pas seulement le niveau annuel des dépenses, mais la nécessité de mobiliser immédiatement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros avant même le début des cours.

Cette pression réduit fortement le reste à vivre. La FAGE estime que 52% des étudiants disposent de moins de 200 euros après avoir payé leur loyer. Il faut encore financer avec cette somme les repas, les transports, certains frais de santé, la téléphonie ou les achats nécessaires à la formation. Dans les grandes villes universitaires, l’accès au parc social étudiant reste parallèlement très limité : la FAGE estime à environ un pour 35 étudiants le nombre de logements Crous disponibles.

La difficulté n’est pas uniquement financière. Une enquête de l’Union étudiante relevait que 29% des répondants n’avaient pas trouvé de solution de logement lors de la rentrée précédente. Le manque d’offre abordable peut ainsi prolonger la dépendance envers la famille, imposer des trajets plus longs ou conduire à accepter des logements de mauvaise qualité. Dans une autre enquête sur les conditions de logement, la FAGE estime d’ailleurs qu’environ un étudiant sur trois connaît une situation de mal-logement.

Le logement devient alors un facteur d’inégalité universitaire. Un étudiant soutenu financièrement par sa famille peut davantage choisir son lieu d’habitation, réduire son temps de transport ou avancer une caution. Un autre devra parfois cumuler études et emploi, s’éloigner du campus ou réduire ses autres dépenses.

Alimentation : quand le budget des étudiants devient un budget de renoncement

L’alimentation constitue l’un de marqueurs les plus sensibles de cette précarisation. Pour 2026, l’indicateur de la FAGE retient 180,97 euros d’alimentation hors restauration universitaire, auxquels s’ajoutent 20 euros pour les repas pris dans les structures universitaires. Mais la lecture de ces montants exige de la prudence : une dépense alimentaire plus faible ne traduit pas nécessairement une amélioration du pouvoir d’achat.

Les dépenses alimentaires comptabilisées sont en baisse par rapport à l’année précédente, alors même que la précarité demeure élevée. La FAGE y voit le signe d’un ajustement forcé : lorsque le logement, les charges et les autres dépenses incompressibles ont été payés, la nourriture devient l’un des rares postes sur lesquels les étudiants peuvent encore rogner.

Les données de l’Union étudiante donnent une dimension concrète au phénomène : 48% des étudiants interrogés déclarent avoir déjà renoncé à se nourrir pour des raisons financières, et 23% le font plusieurs fois par mois. La FAGE rapporte pour sa part que 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim. Ces indicateurs ne reposent pas exactement sur les mêmes méthodes ni les mêmes échantillons, mais ils convergent sur un point : l’insécurité alimentaire ne constitue plus une difficulté marginale.

Les restrictions touchent aussi d’autres aspects de la vie quotidienne. Dans son indicateur, la FAGE chiffre les transports à 151,52 euros, la téléphonie et Internet à 41,98 euros, la complémentaire santé à 30 euros et les loisirs à 51,80 euros. Prises séparément, ces dépenses peuvent sembler secondaires face à un loyer supérieur à 600 euros. Additionnées, elles déterminent pourtant la possibilité de suivre les cours, de rester connecté aux services universitaires, de se déplacer ou de préserver une vie sociale.

La question des loisirs est particulièrement révélatrice. Les supprimer entièrement peut apparaître comme une solution immédiate lorsqu’un budget est en déficit. Mais la FAGE insiste sur leur rôle dans la santé mentale et l’intégration sociale. La précarité ne se mesure donc pas seulement au nombre de repas ou au montant du compte bancaire. Elle peut également produire de l’isolement, un recul des soins ou une diminution de la participation à la vie universitaire.

Rentrée 2026 : les dépenses creusent les inégalités entre étudiants

À ces dépenses mensuelles s’ajoute une facture spécifique de rentrée évaluée à 2.095,06 euros par la FAGE. Elle comprend notamment 178 euros de droits d’inscription en licence, 105 euros de contribution de vie étudiante et de campus, mais surtout les dépenses d’installation et de matériel. Le matériel pédagogique est évalué à 502,25 euros et les frais pédagogiques supplémentaires, notamment certains manuels, à 213,73 euros.

Ces montants interrogent directement l’égalité d’accès aux formations. Dans certains cursus, les étudiants doivent acheter du matériel spécialisé indispensable à leurs enseignements. La facture peut atteindre 800 euros en odontologie. La FAGE dénonce une partie de ces dépenses lorsqu’elles s’ajoutent aux droits universitaires alors qu’elles sont obligatoires pour suivre la formation et demande qu’elles soient prises en charge par les établissements ou la puissance publique.

Tous les étudiants ne sont toutefois pas exposés de la même façon. Pour les jeunes originaires des territoires ultramarins, le coût la rentrée peut atteindre 4.475 euros. L’éloignement géographique, le transport et l’installation amplifient la charge financière. La mobilité nécessaire pour accéder à certaines formations devient elle-même un facteur de sélection sociale.

La situation est encore plus lourde pour les étudiants extracommunautaires. Le coût de leur rentrée est évaluée à 7.023 euros, soit près de 3.800 euros de plus que le profil de référence retenu par la FAGE. Les droits d’inscription différenciés atteignent 2.895 euros en licence et 3.941 euros en master, soit 16 fois plus que pour les ressortissants de l’Union européenne.

La FAGE souligne en outre l’effet cumulé de plusieurs mesures affectant ces étudiants, notamment les règles relatives aux aides au logement et le coût des démarches administratives. Dans cette population, les dépenses universitaires et les conditions de séjour s’additionnent à une vulnérabilité économique déjà importante. La question du coût de la rentrée rejoint alors directement celle de l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur selon l’origine géographique et les ressources disponibles.

Aides sociales, bourses et budget étudiant : un filet de sécurité sous pression

Les difficultés décrites par la FAGE ne sont pas isolées de l’évolution générale du niveau de vie étudiant. Dans une autre enquête, publiée par l’UNEF à la mi-août 2026, il est estimé que le coût de la vie étudiante a encore progressé de 1,66% en 2026 et de plus de 35% depuis 2017. Selon cette étude, le reste à charge mensuel moyen, après prise en compte des aides éventuelles, atteint désormais 1.300 euros, soit 74 euros de plus qu’en 2025.

L’UNEF chiffre notamment le loyer moyen dans le parc privé à 627,11 euros par mois, en hausse de 2,87% sur un an, et celui d’un logement en résidence Crous à 426,36 euros, soit une augmentation de 1,04%. Son indicateur évalue également les transports à 278,59 euros selon sa propre méthodologie. Ces données ne sont pas directement interchangeables avec celles de la FAGE, les deux organisations ne construisant pas leurs indicateurs de la même façon. Elles décrivent néanmoins la même tension : les dépenses contraintes absorbent une part croissante des ressources disponibles.

Face à cette situation, les organisations étudiantes concentrent leurs demandes sur les mécanismes de protection sociale. La FAGE réclame notamment l’indexation des bourses sur l’inflation et leur annualisation. Elle demande également la pérennisation de l’encadrement des loyers, davantage de logements Crous et la suppression des dépenses pédagogiques obligatoires qu’elle considère comme injustifiées.

La question est centrale pour les étudiants situés juste au-dessus des seuils ouvrant droit aux aides. Le profil retenu par l’indicateur de rentrée est précisément celui d’un étudiant non-boursier. Il peut donc disposer de ressources familiales trop importantes pour bénéficier d’une bourse tout en restant incapable de supporter sans difficulté un coût de rentrée supérieur à 3.200 euros. Ce décalage entre critères administratifs et niveau réel des dépenses contribue à créer des zones de fragilité moins visibles.