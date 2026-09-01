Il a vendu ses tableaux en Espagne avant de savoir marcher : à 10 mois, ce bébé entre dans le Guinness des records

Un bébé de dix mois devient l’artiste masculin le plus jeune du monde, ses toiles se vendent déjà à Marbella. Comment une simple tablette a-t-elle révélé un tel talent précoce ?

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Anthony Jacquot
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10 mois et 7 jours : un bébé espagnol devient l'artiste masculin le plus jeune du monde
Source : capture écran Instagram - @johncweibull | Social Mag
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Le 8 mai 2025, Guinness World Records a officiellement validé un record hors normes : John Christian Caldeira Weibull, né en Espagne, est devenu l’artiste masculin le plus jeune du monde, raconte Los Andes. Au moment de la vérification, l’enfant avait exactement 10 mois et sept jours.

John Christian est né à Marbella, dans le sud de l’Espagne, le 12 décembre 2023. Sa mère, Rubia Caldeira, est à l’origine du geste qui a tout déclenché : vers ses cinq mois, elle lui offre une petite tablette LCD, une sorte de pizarra électronique à écran sombre où l’on trace au stylet avant d’effacer d’un bouton.

Le bébé s’en sert d’abord comme n’importe quel enfant de son âge, avec de simples gribouillis. Sa mère, surprise par ce qu’elle voit apparaître, commence à photographier et filmer ses créations, puis à les partager sur Instagram, sur le compte @johncweibull.

L’écran tactile s’avère plus accessible qu’un pinceau ou un crayon, des outils qui demandent une motricité fine et une force de préhension qu’un nourrisson ne possède pas encore. En faisant simplement glisser ses membres sur la surface, John transforme ses mouvements en traits et compositions abstraites aux couleurs vives. Vers six ou sept mois, sa mère pousse l’expérience un peu plus loin en lui achetant peintures et toiles. Le résultat la surprend de nouveau.

Source : capture écran Instagram – @johncweibull

Des tableaux vendus à Marbella avant son premier anniversaire

Les marques numériques de l’enfant finissent par être transférées sur des peintures physiques. Le 19 octobre 2024, plusieurs de ses œuvres sont présentées lors d’une exposition à Marbella, et certaines trouvent acheteur, alors que John n’a pas encore fêté ses un an. Une activité née comme simple distraction domestique se retrouve ainsi commercialisée hors du cercle familial.

Guinness World Records décrit l’enfant comme inteligent, actif et observateur, des qualités que l’organisme associe à son développement artistique précoce. En avril 2026, Guinness a de nouveau évoqué son histoire parmi ses jeunes détenteurs de records, en soulignant la rapidité du parcours : cinq mois à peine séparent ses premiers gribouillis sur écran de l’obtention officielle du titre.

Un titre féminin équivalent détenu par une Indienne

John Christian n’est pas seul dans cette catégorie de précocité. Arushi Bhatnagar, originaire d’Inde, détient le titre d’artiste professionnelle féminine la plus jeune du monde. Née le 1er juin 2002 à Ujjain, elle a organisé sa première exposition individuelle le 11 mai 2003, à 344 jours, soit un peu plus de onze mois.

L’événement s’est tenu à la Kalidasa Akademi d’Ujjain et a marqué la vente de son premier tableau, cédé pour roupies, environ 95 euros de l’époque.

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