Expérience sociale : cette communauté interdit les écrans aux enfants depuis 5 ans, les résultats sont choquants

À une époque où la tech est partout et où beaucoup d’enfants ont un smartphone très tôt, la petite ville côtière de Greystones, au sud de Dublin en Irlande, sort du lot. Depuis 2023, après la période agitée du post-Covid, la commune teste une démarche collective pour repousser l’âge d’accès aux smartphones jusqu’à l’entrée au secondaire. Le New York Times en a rendu compte : il s’agit d’un code volontaire et non contraignant qui pourrait influencer la manière dont d’autres communautés gèrent la technologie chez les jeunes.

Quand la communauté s’y met

Cette règle n’est ni une loi ni un arrêté : c’est une démarche volontaire, un « code volontaire » que les habitants adoptent peu à peu. L’idée est simple : changer la norme sociale autour des smartphones pour les enfants, dans un monde où la pression du « tout le monde en a un » pousse souvent à céder.

Plusieurs acteurs sont parties prenantes : les parents, les enseignants, les commerçants et les responsables locaux. Les établissements scolaires jouent aussi un rôle important. Ensemble, ils veulent retarder l’accès des plus jeunes aux smartphones, lutter contre la pression numérique et apaiser l’angoisse collective liée aux effets des smartphones sur l’sécurité des enfants.

La principale motivation est une inquiétude grandissante sur les conséquences du numérique chez les enfants, notamment l’impact de la technologie.

Des études mettent en avant des problèmes comme les troubles du sommeil, l’anxiété, l’exposition à des contenus violents ou sexuels, ainsi qu’une dépendance aux écrans. À Greystones, ces sujets sont devenus plus saillants après le Covid : on a signalé des enfants en pleurs, des difficultés de concentration et de l’isolement dans les écoles, avec un recours plus fréquent aux aides psychologiques. Tout cela a poussé la communauté à agir ensemble.

Dans un pays où l’âge moyen d’accès au smartphone pour un premier enfant est d’environ 9 ans, l’initiative de Greystones cherche à freiner cette tendance. Elle s’inscrit aussi dans une interrogation plus large sur le rôle du numérique dans l’enfance, alors que, globalement en Europe, l’âge d’accès au smartphone a tendance à baisser.