Qu’est-ce que le « défi brun » qui pousse de plus en plus de parcs aquatiques à fermer en plein été

Deux piscines du Caribe Aquatic Park, au sein du parc d’attractions PortAventura, près de Tarragone, ont été évacuées le 18 août 2026 après la découverte d’excréments humains dans l’eau. L’information est rapportée par le journal espagnol El Periódico.

Les deux bassins concernés, celui réservé aux enfants et celui destiné aux adultes, ont été touchés selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par des clients mécontents. L’espace aquatique du parc de loisirs de Vila-seca, à Salou, a lui aussi fermé ses portes. L’incident avait d’abord été révélé par le Diari Més, avant d’être confirmé par El Periódico auprès de sources de PortAventura World.

« Tous les protocoles sanitaires établis par la réglementation en vigueur et l’Agence de santé publique de Catalogne sont rigoureusement appliqués », ont indiqué les responsables du parc dans une déclaration à El Periódico. Face à toute détection de matières fécales, de vomissures ou d’autres déchets organiques visibles dans l’eau, ils affirment agir conformément au décret royal 742/2013, qui fixe les critères technico-sanitaires applicables aux piscines à usage public en Espagne, avec pour conséquence de « fermer immédiatement le bassin jusqu’à ce que la situation soit normalisée après application du protocole correspondant ».

Un défi lancé sur TikTok depuis l’été 2025

Cet épisode s’inscrit dans un phénomène plus large qui touche l’Espagne depuis l’été dernier : un défi viral baptisé el reto marrón en espagnol, el repte marró en catalan, littéralement le « défi brun ». Lancé sur TikTok, il consiste à déféquer volontairement dans une piscine pour provoquer sa fermeture immédiate.

Certains participants filment leur geste ou son résultat pour le diffuser sur les réseaux sociaux. Le phénomène, qualifié de défi de l’été, revient en tendance comme l’année précédente et s’est transformé en véritable phénomène en Catalogne.

Plus de 300 piscines touchées selon Cadena SER

Depuis le début de l’été 2026, des incidents similaires ont été signalés en Andalousie, en Catalogne, dans la Communauté valencienne, à Madrid et en Castille-et-León. Selon la radio espagnole Cadena SER, plus de 300 piscines auraient été touchées par ce défi.

Les fermetures, souvent critiquées, interviennent en pleine canicule, avec des températures dépassant très souvent 40 °C dans plusieurs régions du pays, ce qui accentue la déception des baigneurs venus se rafraîchir et le manque à gagner pour les établissements concernés.

Une piscine contaminée ne se nettoie pas en quelques minutes. Le protocole impose l’évacuation immédiate du bassin, la fermeture de la zone, le retrait physique des matières fécales, une surchloration choc de l’eau, puis un contrôle des paramètres chimiques avant toute réouverture. Ce processus peut prendre plusieurs jours, et la procédure est identique en France et en Espagne.

En France, déféquer volontairement dans une piscine publique constitue soit un délit d’exhibition sexuelle, soit une dégradation de bien d’utilité publique. La sanction encourue peut atteindre 15 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement, assortie le cas échéant d’une interdiction d’accès à l’établissement.

En Castille-et-León, quatre enfants âgés de 11 à 13 ans font l’objet d’une procédure après un incident survenu le 18 août 2026 dans une piscine municipale de Burgos, selon le média espagnol elDiario. Un témoin affirme que ces quatre enfants ont été identifiés comme responsables des faits.

La municipalité de Burgos indique que les sanctions encourues peuvent atteindre une amende de 3 000 euros, une interdiction d’accès aux installations sportives municipales pouvant aller jusqu’à cinq ans, ainsi que le remboursement des dégâts occasionnés.