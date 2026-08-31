Mauvaise nouvelle pour les fans de TPMP : une ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna écope de 18 mois de prison, la raison surprend

Laure-Alice Bouvier, ancienne chroniqueuse de l’émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8 et avocate autrefois très médiatisée, a été condamnée en août 2025 à l’issue d’une enquête sur l’usage de données judiciaires issues du fichier Cassiopée, rapporte Melty. La peine prononcée : 18 mois de prison avec sursis.

À cette sanction pénale s’ajoutent trois années d’interdiction d’exercer comme avocate, trois années d’interdiction de fonctions juridictionnelles et trois années d’inéligibilité. Laure-Alice Bouvier a reconnu sa culpabilité dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable pour obtention et recel d’informations confidentielles provenant de ce logiciel du ministère de la Justice, qui centralise l’état des procédures pénales et dont l’accès est réservé à des personnels habilités. Elle n’a pas fait appel, rendant la décision définitive.

Un accès obtenu via le secrétaire d’un procureur

Selon les éléments de l’enquête, l’ancienne avocate avait obtenu un accès à Cassiopée en 2022, par l’intermédiaire de Laurent M., secrétaire du procureur de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Les informations lui étaient transmises par des personnes ayant accès aux systèmes judiciaires, avant qu’elle ne les communique elle-même à certains de ses clients.

Sa mise en examen initiale visait plusieurs chefs, dont :

l’escroquerie, la complicité d’extraction et de transmission frauduleuse de données, le recel habituel et la violation du secret de l’instruction.

Les accusations d’escroquerie et de travail dissimulé n’ont finalement pas été retenues.

Le parcours disciplinaire avait précédé le jugement pénal. Le Conseil de l’ordre du barreau de Paris avait prononcé une suspension temporaire de six mois le 27 septembre 2024, confirmée en appel puis renouvelée le 14 mars 2025. Depuis le 1er octobre 2024, Laure-Alice Bouvier a basculé au statut d’avocate non exerçante, bien avant que le verdict pénal ne tombe.

Face aux juges en décembre 2024, elle avait tenté de se défendre en évoquant une erreur d’appréciation plutôt qu’une manœuvre délibérée. « J’ai manqué particulièrement de vigilance, je le reconnais. Je suis vraiment ennuyée de me retrouver dans cette situation. Je n’avais aucune intention maligne, je voulais bien défendre mes clients », avait-elle déclaré.

Elle avait ajouté : « Si j’avais su que je n’avais pas le droit d’avoir accès à ces informations, je n’en aurais pas fait mention dans mes conclusions. »

Dans un entretien exclusif accordé au Parisien, elle a repris cet argument, assurant n’avoir jamais cherché à se cacher et invoquant sa naïveté. Elle a également relevé que la formation des avocats ne prépare pas à ce type de situation, expliquant qu’on n’apprend pas ce qu’est Cassiopée à l’école des avocats.

Son seul souci, a-t-elle affirmé, était de bien faire son travail, précisant qu’elle assiste des personnes aux abois et que les enjeux lui ont paru trop importants.

Âgée de 40 ans, Laure-Alice Bouvier avait exercé la profession d’avocate pendant onze années avant cette condamnation. Elle a disparu des plateaux de TPMP, écartée à la fois du barreau et de la télévision. Elle avait aussi participé à l’émission Crimes et faits divers sur NRJ12 et commentait des dossiers judiciaires sur CNews, dans un rôle d’avocate parisienne très exposée médiatiquement, proche de l’animateur Cyril Hanouna.

Elle décrit les conséquences de l’affaire sur sa vie professionnelle en des termes sans détour, évoquant un cataclysme : elle a créé une société de conseil aux entreprises mais son nom est devenu un obstacle, au point qu’elle a même songé à en changer, et affirme ne plus trop savoir où elle en est, ne voyant pas de porte de sortie.

Elle déplore aussi l’image qui lui colle désormais à la peau sur Internet : « Désormais, quand on tape mon nom sur Internet, on pense que je suis un escroc de haut vol. » La peine avec sursis lui évite la prison, mais la condamnation reste inscrite à son casier judiciaire et pourrait être mise à exécution en cas de nouvelle infraction.