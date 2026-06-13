Patrick Bruel interdit de salon de massage et sous caution de 500 000 € : les détails d’un contrôle judiciaire qui fait débat

Patrick Bruel, chanteur et acteur français, fait l’objet d’accusations graves. À 67 ans, il a été mis en examen pour des faits de violences sexuelles. L’affaire a provoqué de vives réactions dans le milieu artistique et dans le public, à la fois en raison de la notoriété de Bruel et de la nature des faits qui lui sont reprochés.

Ce qu’on sait de la procédure

Patrick Bruel a été placé en garde à vue pendant 48 heures, puis présenté à quatre juges d’instruction au tribunal de Nanterre, confirme BFMTV. Sa mise en examen a été prononcée le mercredi 10 juin, juste après minuit. Les chefs retenus sont le viol, la tentative de viol, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Cinq masseuses professionnelles ont déposé plainte.

Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a écarté la détention provisoire, alors que le parquet l’avait requise en jugeant les faits assez graves pour la justifier. Une caution de 500 000 €, qualifiée de « particulièrement élevée », a été fixée pour éviter une incarcération immédiate.

Ce que lui impose le contrôle judiciaire

Placé sous contrôle judiciaire, Patrick Bruel doit respecter plusieurs obligations. Il lui faut rester sur le territoire français et remettre son passeport au greffe pour limiter le risque de fuite. Il lui est interdit de contacter les victimes et leurs familles, de se rendre à leur domicile ou de fréquenter des salons de massage. Il doit aussi suivre un accompagnement psychologique.

Ses activités professionnelles, en revanche, ne sont pas suspendues. Aucune de ces obligations ne lui retire le droit d’exercer, et sa tournée prévue à l’automne est pour l’instant maintenue. Certaines dates ont toutefois été annulées, dont sa participation aux concerts des Enfoirés en janvier 2027.

L’enquête suit son cours et peut s’élargir

Les juges d’instruction poursuivent leurs investigations, avec la possibilité de nouvelles mises en examen si d’autres accusations apparaissaient. Pour une partie des faits, Patrick Bruel a été placé sous le statut de « témoin assisté », une qualification moins lourde que la mise en examen.

L’affaire dépasse les lieux habituellement liés à l’artiste : elle concerne notamment Neuilly-sur-Seine, Dinard, L’Isle-sur-la-Sorgue, Nyon (en Suisse) et Grenoble.