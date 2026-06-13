Retraites Agirc-Arrco : 30 000 personnes reçoivent un rappel de pension inattendu, certains découvrent qu’on leur devait plusieurs centaines d’euros

En décembre 2025, l’Agirc‑Arrco, le régime de retraite complémentaire, a lancé une campagne de vérification des dossiers pour corriger des anomalies qui avaient conduit à suspendre à tort les pensions de nombreux retraités. Début juin 2026, environ 30 000 assurés ont vu arriver un versement anormalement élevé sur leur compte, annonce La Dépêche. Ce sont les premiers d’une série de remboursements liés à ces suspensions injustifiées.

Ce qui a cloché et qui est concerné

Les retraités visés par ces rappels de pension sont surtout d’anciens salariés, des veufs ou veuves touchant une pension de réversion, et des retraités installés à l’étranger, en attente d’une revalorisation des pensions. Dans bien des cas, les versements avaient été coupés à tort, faute de vérifications à jour sur leur situation.

Plusieurs causes ont été repérées :

l’absence de certificat de vie chez les expatriés

l’absence de réponse aux contrôles de situation matrimoniale chez les bénéficiaires de pensions de réversion, alimentée par des rumeurs récentes

des coordonnées erronées, qui ont empêché tout contact avec certains assurés

Au total, près de 100 000 dossiers devaient être réexaminés, en partie pour des erreurs liées à la déclaration de ressources. Les contrôles et régularisations ont été engagés pour « assurer une gestion efficace des retraites complémentaires » et « limiter les fraudes ». Une source interne au régime a précisé dans l’article original que « les sommes manquantes » ne venaient pas d’erreurs financières, mais de corrections rendues nécessaires pour les pensions suspendues à tort.

Ce que fait Agirc‑Arrco pour régler le problème

Pour rattraper la situation, l’Agirc‑Arrco régularise les comptes touchés. Plusieurs caisses de retraite complémentaire sont mobilisées : AG2R La Mondiale, Audiens, Klésia et Malakoff Humanis. Elles ont croisé leurs fichiers et passé les dossiers concernés au crible pour y repérer les « incohérences ».

Les assurés qui ont reçu une « somme d’argent inhabituelle » en juin ont touché « une pension qui avait été suspendue ainsi que les arriérés » dus. Une première vague de 30 000 dossiers a été régularisée, mais les vérifications continuent pour des « dizaines de milliers d’autres assurés ». L’ampleur du chantier donne une idée de ce que représente la gestion des retraites complémentaires à cette échelle, puisque le régime compte 14 millions de retraités affiliés.