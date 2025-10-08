Retraite : la vérité sur le prétendu 13e mois versé par l’Agirc-Arrco

Avec la vitesse à laquelle se répandent certaines infos – et pas toujours les bonnes – il est indispensable de mettre les points sur les i concernant les dernières rumeurs autour du régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Ces bruits de couloir font tourner la tête à beaucoup de salariés du privé qui comptent sur ce complément.

Attention aux rumeurs qui s’accrochent

L’Agirc-Arrco a d’ores et déjà lancé un avertissement face à des rumeurs qui continuent de circuler malgré les démentis officiels, comme celles concernant la déclaration de ressources. Ça rappelle un peu ce qu’avait connu l’Assurance retraite en août dernier, quand elle avait dû rassurer les assurés pour remettre les choses au clair. Retraités et futurs retraités sont donc invités à rester sur leurs gardes face à ces fausses informations qui pourraient fausser leurs prévisions financières.

Ces rumeurs tournent surtout autour d’une supposée « prime d’été ». D’après ces dires, cette prime serait versée à un nombre important de bénéficiaires. Or, l’Agirc-Arrco n’y revient pas du tout et affirme clairement : « Il n’existe aucune prime d’été versée par le régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco ».

La fausse promesse d’une prime d’été

On trouve en ligne des articles frauduleux, souvent rédigés par des intelligences artificielles, qui vantent cette prime imaginaire en usant d’expressions comme « treizième mois masqué », « mesure discrète » ou « transmise par bouche à oreille ». Ces mots ont été choisis pour entretenir le flou et faire paraître l’info crédible.

Selon les dires, cette prime se situerait entre 100 et 300 € et bénéficierait à environ 500 000 personnes. Même si ces chiffres peuvent paraître attrayants, ils ne reposent sur rien de concret. L’Agirc-Arrco tient à préciser qu’il n’y a jamais eu, et n’aura jamais, de versement d’une telle prime.

Démentis officiels et infos sur les paiements

Au-delà de la fameuse prime d’été, l’Agirc-Arrco a dû écarter d’autres rumeurs portant sur des retards dans le paiement des pensions. Pour mettre ses adhérents à l’aise, l’organisme rappelle que la retraite complémentaire est toujours versée à l’avance, le premier jour ouvré de chaque mois, selon un calendrier annuel bien établi.

Cette précision est là pour calmer toute inquiétude quant à la ponctualité des paiements. Grâce à cette transparence, les retraités peuvent garder leur sérénité au quotidien.

Quid de la prochaine augmentation des pensions ?

Pour l’instant, le montant exact de la prochaine augmentation des pensions reste en suspens. La décision finale sera prise en octobre 2025 et devrait entrer en vigueur dès le 1er novembre suivant. L’an passé, le conseil d’administration s’était prononcé le 15 octobre sur cette question si importante pour les retraités.

Cette augmentation est un sujet clé pour tous ceux qui dépendent de ce complément de revenu. Elle montre, une fois de plus, l’engagement de l’Agirc-Arrco pour accompagner ses adhérents face aux fluctuations économiques.

Il est donc indispensable que chaque bénéficiaire ou futur bénéficiaire de ce régime suive les infos via les canaux officiels. Quand les fausses nouvelles se propagent à toute allure et embrouillent le quotidien, se fier aux sources reconnues permet d’éviter bien des soucis. Comprendre le rôle de l’Agirc-Arrco dans la gestion du revenu des retraités aide chacun à envisager l’avenir en toute confiance.