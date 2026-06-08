Retraite en janvier 2027 : le niveau de revalorisation estimé des pensions de base surprend, et beaucoup de retraités ne s’y attendent pas

En janvier 2027, une augmentation potentielle de 1,6 % des retraites pourrait transformer le quotidien de millions de retraités.

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Nicolas Jean
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Retraite en janvier 2027 : le niveau de revalorisation estimé des pensions de base surprend, et beaucoup de retraités ne s'y attendent pas
Retraite en janvier 2027 : le niveau de revalorisation estimé des pensions de base surprend, et beaucoup de retraités ne s’y attendent pas © Social Mag
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La revalorisation des retraites de base devrait revenir sur le devant de la scène politique en fin d’année. Face à l’incertitude économique et politique, les retraités se demandent si leurs pensions suivront le coût de la vie. À l’horizon du 1er janvier 2027, l’augmentation des retraites fait l’objet de nombreuses prévisions.

Si rien ne change d’ici là, une hausse de 1,6 % est aujourd’hui l’estimation la plus souvent avancée, à condition que le gouvernement applique la formule légale.

Comment sont indexées les pensions

Selon l’Article L.161-25 du Code de la Sécurité Sociale, les pensions de retraite de base sont indexées sur « la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation ».

Pour janvier 2027, cette revalorisation s’alignerait sur une inflation estimée à 1,6 %, d’après le dernier rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale publié en mai.

La revalorisation des pensions effective de janvier 2026 avait été de 0,9 %, ce qui laisse la porte ouverte à une hausse plus marquée en 2027. L’an dernier, une absence de revalorisation avait même été envisagée mais n’a finalement pas été retenue, montrant qu’une décision peut être renversée pour des raisons politiques.

Ce que ça change et quand

Si le gouvernement respecte la formule légale, la hausse serait visible concrètement au 1er janvier 2027, avec un premier effet lors des paiements début février 2027.

Pour donner un ordre d’idée : une pension de 1 000 € passerait à environ 1 016 € par mois, et une pension de 1 400 € atteindrait environ 1 422 €, soit un gain annuel d’environ 269 €, explique Cnews. Ces montants sont toutefois avant prélèvements sociaux.

Ces prévisions restent conditionnées par l’évolution de plusieurs éléments : l’inflation, les tensions géopolitiques, et les variations des prix de l’énergie comme le pétrole.

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