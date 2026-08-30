Pour réduire l’usurpation d’identité, France Identité offre la génération de justificatifs à usage unique : découvrez comment procéder

L’application France Identité permet désormais de générer un justificatif d’identité à usage unique, pour limiter l’usurpation d’identité, confirme Les Numériques. Le document, un PDF produit en quelques secondes, est présenté comme sécurisé et infalsifiable.

Concrètement, ce justificatif permet de partager ses informations d’identité clés sans transmettre le visuel exact de sa carte nationale d’identité ou de son passeport. L’utilisateur peut fixer une durée de validité maximale, et le document ne se destine à être reçu que par une seule personne ou entité à la fois.

Un QR code intégré permet au destinataire de vérifier l’authenticité du justificatif, en le scannant ou en se rendant sur un service en ligne dédié.

La démarche démarre dans l’application. Il faut appuyer sur le bouton en forme de document, situé en haut à droite de l’écran, à côté de la cloche des notifications. Si la carte d’identité électronique n’a pas encore été renseignée, un guide accompagne l’utilisateur.

Vient ensuite le nom du destinataire, personne ou société, qui recevra le justificatif. L’utilisateur choisit alors la durée de validité du document, parmi :

une semaine deux semaines un mois (durée retenue par défaut) ou trois mois

et peut ajouter un motif d’utilisation facultatif.

Une vérification d’identité est ensuite exigée : il faut saisir son code personnel, puis passer à nouveau la carte d’identité devant la puce NFC du smartphone. Le document peut enfin être enregistré sur le terminal ou partagé directement depuis l’application. Le destinataire, de son côté, vérifie l’authenticité du PDF en scannant le QR code ou via le service en ligne dédié.

L’usurpation d’identité progresse, portée par des cyberattaques et des fuites de données toujours plus fréquentes. Un réflexe reste pourtant très répandu : transmettre une photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport pour monter un dossier de logement, louer un bien ou ouvrir une ligne téléphonique. Si ces photocopies tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent servir de base à des arnaques ou à des usurpations d’identité.

France Identité est le service d’identité numérique développé par le Gouvernement français. Il permet de prouver son identité sans divulguer ses données privées, selon la description institutionnelle du service. L’application permet déjà de stocker sa carte d’identité compatible NFC et son permis de conduire directement sur smartphone.