Pour réduire l’usurpation d’identité, France Identité offre la génération de justificatifs à usage unique : découvrez comment procéder

Fini les photocopies de carte d’identité qui traînent partout : un nouveau justificatif à usage unique promet de couper court aux usurpations. Comment ça marche concrètement ? La réponse en quelques clics.

Photo of author
Anthony Jacquot
Publié le
Lecture : 2 min
0
Pour réduire l'usurpation d'identité, France Identité offre la génération de justificatifs à usage unique : découvrez comment procéder
Pour réduire l’usurpation d’identité, France Identité offre la génération de justificatifs à usage unique : découvrez comment procéder © Social Mag
LinkedInWhatsApp

L’application France Identité permet désormais de générer un justificatif d’identité à usage unique, pour limiter l’usurpation d’identité, confirme Les Numériques. Le document, un PDF produit en quelques secondes, est présenté comme sécurisé et infalsifiable.

Concrètement, ce justificatif permet de partager ses informations d’identité clés sans transmettre le visuel exact de sa carte nationale d’identité ou de son passeport. L’utilisateur peut fixer une durée de validité maximale, et le document ne se destine à être reçu que par une seule personne ou entité à la fois.

Un QR code intégré permet au destinataire de vérifier l’authenticité du justificatif, en le scannant ou en se rendant sur un service en ligne dédié.

La démarche démarre dans l’application. Il faut appuyer sur le bouton en forme de document, situé en haut à droite de l’écran, à côté de la cloche des notifications. Si la carte d’identité électronique n’a pas encore été renseignée, un guide accompagne l’utilisateur.

Vient ensuite le nom du destinataire, personne ou société, qui recevra le justificatif. L’utilisateur choisit alors la durée de validité du document, parmi :

  1. une semaine
  2. deux semaines
  3. un mois (durée retenue par défaut)
  4. ou trois mois

et peut ajouter un motif d’utilisation facultatif.

Une vérification d’identité est ensuite exigée : il faut saisir son code personnel, puis passer à nouveau la carte d’identité devant la puce NFC du smartphone. Le document peut enfin être enregistré sur le terminal ou partagé directement depuis l’application. Le destinataire, de son côté, vérifie l’authenticité du PDF en scannant le QR code ou via le service en ligne dédié.

L’usurpation d’identité progresse, portée par des cyberattaques et des fuites de données toujours plus fréquentes. Un réflexe reste pourtant très répandu : transmettre une photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport pour monter un dossier de logement, louer un bien ou ouvrir une ligne téléphonique. Si ces photocopies tombent entre de mauvaises mains, elles peuvent servir de base à des arnaques ou à des usurpations d’identité.

France Identité est le service d’identité numérique développé par le Gouvernement français. Il permet de prouver son identité sans divulguer ses données privées, selon la description institutionnelle du service. L’application permet déjà de stocker sa carte d’identité compatible NFC et son permis de conduire directement sur smartphone.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

Casque obligatoire dès le 1er septembre : beaucoup de conducteurs ne savent pas encore que leur véhicule est concerné
Société

Casque obligatoire dès le 1er septembre : beaucoup de conducteurs ne savent pas encore que leur véhicule est concerné

Succession : Les enfants peuvent-ils toucher leur part d’héritage à la mort du premier parent ?
Société

Succession : Les enfants peuvent-ils toucher leur part d’héritage à la mort du premier parent ?

1er janvier 2026 : ces hausses vont plomber votre budget sans que vous y soyez préparé
ConsommationSociété

Dans quel département paie-t-on le moins pour les courses ?

Ni interdit ni totalement libre : afficher le drapeau français chez soi obéit à des règles que 9 Français sur 10 ignorent
Société

Ni interdit ni totalement libre : afficher le drapeau français chez soi obéit à des règles que 9 Français sur 10 ignorent

Violences sexuelles à l'école : un questionnaire sera remis aux élèves à la rentrée
Le Coin RSESociété

Arnaque : des sites frauduleux ciblent les élèves avant la rentrée

Sécheresse : le gouvernement modifie les cahiers des charges AOP
EnvironnementSociété

Sécheresse : le gouvernement modifie les cahiers des charges AOP

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly