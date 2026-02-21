Elle devait tout simplifier : pourquoi la carte d’identité numérique bloque encore

À l’aube d’une ère numérique, une petite révolution arrive dans les aéroports français. Dès l’été 2026, les citoyens français pourront voyager en utilisant la version numérique de leur carte d’identité via l’application France Identité. Cette avancée, confirmée par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), constitue un pas important vers la dématérialisation des documents administratifs. Pour les voyageurs, ça veut dire des démarches d’enregistrement et d’embarquement simplifiées, avec la possibilité de présenter uniquement la carte d’identité numérisée au format carte bancaire, en vigueur depuis 2021.

La carte d’identité qui s’installe sur votre téléphone

Lancée en 2024, l’application France Identité compte déjà environ 3,6 millions d’utilisateurs, autant d’identités numériques créées. Véritable innovation technologique, elle permet d’avoir sa carte d’identité directement sur son smartphone. L’application génère aussi des justificatifs d’identité à usage unique et intègre des informations comme les permis de conduire et les services de santé.

Malgré ces atouts, la carte d’identité numérique bute sur certains obstacles juridiques et techniques, notamment en matière de sécurité des données. Dans la vie quotidienne, elle a du mal à s’imposer : l’exemple de Xavier, qui s’est vu refuser le retrait d’un colis à cause de la version numérique de sa carte, le prouve, rapporte Le Parisien. De même, des opérateurs comme les bureaux de poste ont des difficultés à vérifier l’authenticité de ces cartes numériques.

La carte numérique pour embarquer dans les avions

À partir de l’été 2026, les voyageurs pourront utiliser leur carte d’identité virtuelle comme moyen de contrôle pour monter à bord de tous les vols partant des aéroports français, qu’ils soient domestiques ou internationaux. La DGAC présente cette mesure comme une simplification de l’embarquement, en regroupant billet et document d’identité sur un même support numérique. Toutefois, le passeport reste un document nécessaire pour franchir certaines frontières, et sa dématérialisation n’est pour l’instant qu’à l’étude.

Selon un prestataire de service des compagnies aériennes, cette nouveauté complète, mais ne remplace pas, les contrôles aux frontières : un passeport reste obligatoire selon les destinations. Même si la carte d’identité numérique facilite certaines étapes, elle se limite à la phase d’embarquement, les contrôles de sûreté pouvant toujours exiger le document physique.