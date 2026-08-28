Allemagne : les ambitions climatiques des industriels face à la réalité des émissions

Les grandes entreprises allemandes affichent des objectifs climatiques ambitieux dans leurs rapports RSE. Volkswagen vise la neutralité carbone, BASF suit les trajectoires de l’Accord de Paris, et Siemens multiplie les engagements verts. Cependant, l’Allemagne devrait dépasser de 10 MtCO2e son plafond légal de 625 MtCO2e fixé pour 2026, atteignant environ 635 MtCO2e d’après Agora Energiewende. Premier émetteur européen avec 674 MtCO2e en 2024, le pays confronte une contradiction : comment les entreprises peuvent-elles justifier leurs politiques RSE alors que le gouvernement privilégie la compétitivité au climat ?

Les ambitions climatiques des entreprises et les limites gouvernementales

En 2024, l’Allemagne émet près de deux fois plus que la France (378 MtCO2e), selon Touteleurope.eu. Les secteurs industriels lourds, tels que l’automobile, la chimie et la sidérurgie, dominent ce bilan. BMW, Mercedes et ThyssenKrupp publient des rapports RSE ambitieux, mais les émissions nationales stagnent. La baisse de 2% des émissions au premier semestre 2026 est davantage due à la crise énergétique liée à la fermeture du détroit d’Ormuz qu’à des réformes structurelles. Cependant, les entreprises continuent de promouvoir leurs efforts RSE sans véritable impact durable.

Les engagements climatiques des entreprises allemandes apparaissent souvent comme du greenwashing. Les rapports extra-financiers regorgent de promesses : scopes 1, 2 et 3 scrutés, Science Based Targets validés, investissements verts annoncés. Pourtant, l’Allemagne dépasse ses plafonds légaux. Cette dissonance soulève des questions parmi les investisseurs et parties prenantes : comment croire aux engagements d’une entreprise dans un pays qui ne respecte pas ses lois climatiques ?

Les entreprises face à l’échec des objectifs climatiques nationaux

Les directions RSE des grandes entreprises allemandes mettent en avant leurs périmètres opérationnels distincts des émissions nationales ainsi que leurs investissements dans les renouvelables et technologies bas-carbone. Pourtant, cette approche fragmentée ne masque pas le fait qu’une entreprise ne peut décarboner durablement sans un écosystème national aligné. L’Union européenne, à son tour, risque de rater son objectif de réduction de 55% des émissions d’ici 2030, atteignant seulement 43% selon l’Agence européenne pour l’environnement. L’Allemagne, moteur économique européen, entraîne tout le continent dans cet échec climatique.

Les actionnaires, clients et ONG demandent des comptes. Les assemblées générales deviennent des arènes où les dirigeants doivent justifier l’écart entre leurs rapports RSE et la réalité nationale. Les résolutions climatiques se multiplient, souvent rejetées par les directions qui invoquent les contraintes de compétitivité. Cette défiance croissante menace la légitimité des politiques RSE.

La priorité des entreprises : compétitivité ou climat ?

Depuis son arrivée en mai 2025, le chancelier Friedrich Merz a favorisé la compétitivité industrielle au détriment d’une politique climatique active, sous l’influence des grands groupes allemands. Face à la concurrence chinoise et américaine, les dirigeants privilégient la préservation des marges à court terme plutôt que l’investissement massif dans la décarbonation. Cet arbitrage révèle la priorité des entreprises : la compétitivité immédiate, au risque de rater les objectifs climatiques nationaux.

L’échec climatique impose une refonte des politiques RSE. Les entreprises doivent exiger des régulations contraignantes de l’État ou admettre que leurs rapports RSE sont du greenwashing. La crédibilité de la RSE allemande est en jeu : continuer le mensonge collectif ou aligner discours et actions ? Les prochains mois seront décisifs pour savoir si les entreprises ajusteront leurs lobbies à leurs engagements RSE ou persisteront dans une incohérence qui mine la confiance des parties prenantes.