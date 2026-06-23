Yasmin Fahimi, présidente de la Confédération allemande des syndicats (DGB), est lapidaire quand à la réforme des retraites : « Plus l’âge de départ à la retraite sera élevé, plus le nombre de ceux qui ne l’atteindront pas augmentera. » La réforme allemande cache selon elle des inégalités sociales majeures. Alors que le gouvernement de Friedrich Merz présente son projet comme un gage d’équité intergénérationnelle, les syndicats et les travailleurs manuels dénoncent une mesure qui ignore les réalités de l’usure professionnelle. Derrière les chiffres et les promesses, une question brûle : tous les salariés sont-ils égaux face à l’allongement de la durée de travail ?

La retraite à 67 ans n’existe pas pour tous : l’inégalité cachée de la réforme

Le gouvernement allemand promet que l’âge légal de départ à la retraite atteindra 67 ans en 2031, puis sera indexé sur l’espérance de vie. Mais cette moyenne nationale masque des écarts entre catégories socioprofessionnelles. Les ouvriers du bâtiment, les aides-soignantes ou les chauffeurs routiers ne vivent pas aussi longtemps que les cadres supérieurs. Selon des données de l’Institut fédéral allemand de recherche démographique, l’écart d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre atteint cinq années. Travailler jusqu’à 67 ans signifie donc, pour certains, profiter pendant peu de temps de leur pension.

Espérance de vie : 8 mois de travail supplémentaire, mais pour qui ?

Le modèle proposé par la commission repose sur un ratio de 2:1. Concrètement, si l’espérance de vie augmente d’un an, les salariés travailleront huit mois de plus et percevront leur pension pendant quatre mois supplémentaires. Entre 2031 et 2041, l’âge légal de départ serait ainsi relevé d’environ six mois. Mais cette logique statistique ignore une réalité : l’espérance de vie progresse surtout pour les catégories aisées. Les travailleurs précaires, exposés à des conditions difficiles, ne bénéficient pas de la même longévité.

Travailleurs manuels vs cols blancs : deux réalités face à l’allongement

Un employé de bureau peut envisager de travailler jusqu’à 68 ou 69 ans sans trop d’appréhension physique. Un maçon, un plombier ou une aide à domicile, en revanche, accumulent des troubles musculosquelettiques, des douleurs chroniques et une fatigue qui rendent chaque année supplémentaire pénible. Selon l’Opinion, la commission n’a pas intégré de dispositif spécifique pour compenser cette inégalité. Résultat : la réforme profite davantage aux professions intellectuelles qu’aux métiers physiques.

Santé au travail : la réforme allemande ignore-t-elle l’usure ?

L’usure professionnelle ne figure nulle part dans les recommandations de la commission. Pourtant, elle constitue un enjeu majeur de santé publique. Les pathologies liées au travail répétitif, aux postures contraignantes ou aux horaires décalés touchent massivement les salariés les moins qualifiés. En l’absence de reconnaissance de la pénibilité, ces travailleurs devront soit prolonger leur activité malgré la douleur, soit partir plus tôt avec une décote qui amputera leur pension. La responsabilité sociale des entreprises (RSE) devrait inclure des dispositifs d’aménagement de fin de carrière, mais rien n’oblige les employeurs à agir.

La suppression de la retraite anticipée à 64 ans : un coup dur pour les carrières longues

Actuellement, les salariés allemands qui totalisent 45 années de cotisation peuvent partir à la retraite dès 64 ans sans décote. La commission recommande de supprimer ce dispositif. Pour des millions de travailleurs ayant commencé jeunes, souvent dans des métiers manuels, cette mesure représente un recul social majeur. Ils devront attendre 67 ans, voire plus, pour toucher leur pension complète. Cette décision pénalise particulièrement les personnes issues de milieux modestes, qui entrent plus tôt sur le marché du travail.

45 années de cotisation : un droit qui disparaît

Le seuil de 45 années de cotisation s’adressait à ceux qui avaient commencé à travailler à 18 ou 20 ans. En le supprimant, le gouvernement envoie un signal : peu importe la durée de votre carrière, vous travaillerez jusqu’à l’âge légal. Bärbel Bas, ministre social-démocrate du Travail, justifie cette mesure en affirmant que « la jeune génération bénéficiera donc de pensions plus élevées plus tard que les retraités d’aujourd’hui ». Mais pour les travailleurs proches de la retraite, cette promesse sonne creux. Ils paieront immédiatement le coût de la réforme sans en voir les bénéfices.

RSE et bien-être salarié : la responsabilité des employeurs face à l’allongement

L’allongement de la durée de travail impose aux entreprises de repenser leur gestion des fins de carrière. Les politiques de RSE doivent intégrer des dispositifs concrets : aménagement des horaires, formation continue pour reconvertir les seniors vers des postes moins pénibles, suivi médical renforcé. Cependant, aucune obligation légale n’accompagne la réforme. Les employeurs peuvent se contenter de maintenir leurs salariés au même poste jusqu’à 67 ans, sans adaptation, bien que cela soit probablement délétère pour leur productivité, sans parler de leur image de marque. Les syndicats allemands réclament des garanties, mais le gouvernement reste flou sur ce point.

2% de cotisation supplémentaire : répartition équitable ou charge sur les bas salaires ?

Pour financer la composante de capitalisation du nouveau système hybride, la commission recommande une cotisation supplémentaire de 2% du revenu, répartie à parts égales entre employeurs et salariés. En apparence, la mesure semble équilibrée. En réalité, elle pèse plus lourdement sur les bas salaires. Un ouvrier gagnant 2 000 euros bruts mensuels verra son salaire net amputé de 20 euros, soit 1% de son revenu disponible. Pour un cadre gagnant 6 000 euros, les 60 euros prélevés représentent une charge bien plus facile à absorber. L’Agefi rappelle que l’Allemagne prépare ainsi un fonds public de capitalisation, une première dans son système de retraites par répartition.

Employeurs et salariés : qui absorbe vraiment le coût ?

Le partage à 50/50 entre employeurs et salariés paraît juste sur le papier. Mais les entreprises peuvent répercuter ce coût sur les salaires ou sur les prix. Les salariés, eux, n’ont aucune marge de manœuvre. Ils subissent la baisse de leur pouvoir d’achat. De plus, le fonds de capitalisation exposera les pensions aux aléas des marchés financiers. En cas de crise boursière, les futurs retraités pourraient voir leurs pensions amputées. Les syndicats dénoncent un transfert de risque de l’État vers les individus, contraire aux principes de solidarité qui fondaient le système allemand. Friedrich Merz, chancelier allemand, a pourtant salué la réforme en déclarant : « Cet ensemble de mesures remplit deux objectifs : les retraites continueront d’être assurées et les charges sont réparties équitablement entre tous les groupes de la société, entre toutes les générations. »

L’Allemagne, pays le plus âgé de l’Union européenne, a enregistré en 2025 une baisse de sa population inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Face à ce défi démographique, le gouvernement mise sur l’allongement de la durée de travail et la capitalisation. Mais en ignorant les inégalités de santé, de longévité et de conditions de travail, la réforme risque d’aggraver les fractures sociales. Les travailleurs manuels, les carrières longues et les bas salaires paieront le prix fort. Reste à savoir si les entreprises prendront leurs responsabilités en matière de RSE pour accompagner ces transitions, ou si elles laisseront les salariés affronter seuls l’allongement de leur vie professionnelle. Les réformes des retraites en Europe touchent différemment les générations. En France, le cumul emploi-retraite évolue également en 2027, signe d’une tendance continentale à repousser l’âge effectif de sortie du marché du travail.