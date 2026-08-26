L’origine professionnelle du cancer du sein d’une hôtesse a été reconnue

Pendant trois décennies, Sophie Lainault a parcouru le monde comme hôtesse de l’air, respirant l’air des cabines et vivant au rythme des vols. À 59 ans, elle n’est plus une victime silencieuse : en juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bayonne a reconnu que son cancer du sein était d’origine professionnelle, une première en France pour ce métier. Cette victoire dépasse son cas personnel, ouvrant une brèche dans un système qui ignorait jusqu’alors les risques cachés auxquels font face les personnels navigants.

Sophie Lainault : de l’ombre à la reconnaissance judiciaire

Une carrière marquée par l’exposition

Entre 1989 et 2019, Sophie Lainault a cumulé 12 600 heures de vol chez Air France, dont 6 500 heures de nuit. En tant que chef de cabine sur des vols long-courriers, elle a enduré des décalages horaires constants, des expositions aux rayonnements cosmiques, et a inhalé la fumée de cigarettes jusqu’en 2000. Ces facteurs de risque, alors peu documentés, ont contribué à sa maladie.

Le tribunal a identifié trois facteurs clés : le travail prolongé de nuit, l’exposition aux rayonnements ionisants et le tabagisme passif. Maître Elisabeth Leroux, son avocate, souligne l’importance de cette décision : « En France, certains cancers professionnels sont reconnus pour diverses professions, mais c’est une première pour une hôtesse de l’air. »

Un diagnostic révélateur d’une exposition professionnelle

Après avoir quitté Air France en 2019, Sophie Lainault a reçu un diagnostic de cancer du sein, une maladie qui tue 13 000 femmes par an en France. Elle a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle, mais deux comités régionaux ont rejeté sa demande, estimant le lien non prouvé. Le cancer du sein n’étant pas inscrit dans les tableaux des maladies professionnelles, la reconnaissance devenait complexe.

Avec le soutien de la CFDT, elle a porté l’affaire en justice, engageant un combat de deux ans et demi pour prouver l’évidence de sa maladie. En juillet 2026, le tribunal de Bayonne a statué en sa faveur. Cette décision, sans appel, lui permet de prendre une retraite anticipée, avec la reconnaissance que son métier l’a exposée à des risques sanitaires majeurs.

Un espoir pour d’autres demandeurs : « C’est possible, osez »

Encourager la reconnaissance des maladies professionnelles

François Dosso, de la CFDT, suit actuellement 30 à 40 demandes similaires, principalement pour des aides-soignantes et infirmières. Il évoque la complexité administrative, le coût des procédures et la peur des représailles comme principaux obstacles. « Il est crucial de convaincre les travailleurs du secteur aérien que c’est possible », affirme-t-il. De nombreux salariés exposés ignorent leurs droits ou abandonnent par crainte de l’échec.

Sophie Lainault espère inspirer d’autres femmes à entreprendre cette démarche. « Mon souhait est que cette décision encourage d’autres femmes à revendiquer leurs droits », déclare-t-elle. Son combat représente toutes celles et ceux qui endurent des conditions de travail dangereuses sans reconnaissance.

La jurisprudence comme levier de changement

La décision du tribunal de Bayonne établit un précédent juridique. Désormais, d’autres personnels navigants peuvent s’appuyer sur ce cas pour faire valoir leurs droits. Le secteur aérien, avec ses nombreux travailleurs exposés aux mêmes risques, pourrait connaître une vague de demandes similaires. Les syndicats et avocats spécialisés sont déjà sollicités.

Au-delà de l’aviation, l’impact symbolique est considérable. Si une hôtesse de l’air peut obtenir justice, pourquoi pas d’autres professions exposées aux risques ? La reconnaissance de Sophie Lainault remet en question un système qui a longtemps ignoré ces dangers. Elle incite les employeurs à mieux documenter et prévenir les risques sanitaires.

Retraite anticipée et dignité : bien plus qu’une indemnisation

Conséquences pour les travailleurs exposés

Pour Sophie Lainault, la reconnaissance en maladie professionnelle permet une retraite anticipée. Mais l’enjeu va au-delà de l’aspect financier : il s’agit de dignité et de justice. Pendant des années, elle a porté seule le poids de sa maladie, sans reconnaissance du lien avec son travail. Aujourd’hui, l’État français reconnaît formellement que son cancer découle de son activité professionnelle, soulignant qu’il ne s’agit pas d’une simple fatalité.

Cette décision redéfinit la relation entre employeur et salarié, exigeant une meilleure traçabilité des expositions et une prévention renforcée. Les compagnies aériennes doivent désormais documenter précisément les heures de vol de nuit et les expositions aux rayonnements. L’Anses publiera une expertise en 2027 sur le lien entre cancer du sein et conditions de travail dans l’aviation.

Sophie Lainault a transformé sa souffrance en force collective, prouvant que le droit social peut servir les travailleurs. Son message est clair : les travailleurs exposés à des risques invisibles peuvent exiger reconnaissance et réparation. Et ils peuvent gagner.