Léa Salamé quitte le « 20 heures » de France 2 : son compagnon Raphaël Glucksmann est officiellement candidat, elle a tranché en une journée

Léa Salamé, journaliste de 46 ans qui présente le journal de 20 Heures de France 2 depuis un an, ne l’animera pas le lundi 24 août 2026, ni les jours suivants. Elle a annoncé lundi matin, sur Instagram, sa mise en retrait immédiate de ce poste. Cette décision fait suite à l’officialisation, par son compagnon Raphaël Glucksmann, de son entrée en campagne pour l’élection présidentielle de 2027.

« J’en avais pris l’engagement dès le premier jour et je m’y tiens. Je me mets en retrait de la présentation du journal de 20 heures, le temps de la candidature de mon compagnon », écrit-elle dans son communiqué, précisant que cette décision a été prise en accord avec sa direction.

Elle la qualifie d’évidente et difficile : évidente parce qu’elle découle, selon elle, d’une déontologie stricte qu’elle s’est toujours imposée ; difficile parce qu’elle dit aimer le journal construit collectivement, soir après soir, depuis un an.

La candidature de Raphaël Glucksmann, eurodéputé de Place Publique candidat à la primaire du Parti socialiste, a été annoncée en direct dimanche 23 août 2026 lors de son passage dans le journal du soir de TF1, à travers une question de la présentatrice Audrey Crespo-Mara.

L’ironie de voir cette révélation surgir sur une chaîne concurrente de celle où travaille sa compagne n’a échappé à personne. Interrogé sur l’impact de sa décision, le candidat a reconnu sur le plateau : « Cette décision, je sais ce qu’elle implique pour mes proches et en particulier pour ma compagne. Comme dans tous les couples, quand la décision de l’un a un impact aussi grand sur la vie de l’autre, nous avons eu de longues discussions. »

Un engagement pris dès son arrivée en juin 2025

L’arrivée de Léa Salamé à la présentation du 20 Heures avait été annoncée en juin 2025, où elle a succédé à Anne-Sophie Lapix. Le 2 février 2026, auditionnée par les députés de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, elle s’était déjà engagée publiquement en affirmant que si Raphaël Glucksmann était candidat, elle sortirait de l’antenne.

Une règle qu’elle avait déjà appliquée sur France Inter lors des deux précédentes élections européennes, période où Raphaël Glucksmann était tête de liste.

Sa place au 20 Heures sera reprise par Jean-Baptiste Marteau, présenté comme son joker, dès ce lundi. Léa Salamé retrouvera en revanche son talk-show du samedi soir, « Quelle Époque ! », le 19 septembre, mais sans invité politique, malgré la campagne présidentielle qui se profile.

Dans son communiqué, elle prend soin de délimiter les contours de son retrait : « Partout où se tiendra la campagne, je m’efface. Partout ailleurs je suis, reste et resterai toujours journaliste. Une journaliste qui, avant d’être la compagne de quiconque, est une femme libre et intègre. »

Un proche a précisé les règles qui encadrent sa vie de couple durant la campagne : elle ne participera à aucun meeting ni déplacement, et c’est très clair entre eux.

Selon France Télévisions, si Raphaël Glucksmann perd la primaire, prévue début octobre, ou retire sa candidature en cours de route, Léa Salamé pourrait retrouver son fauteuil quelques jours plus tard. En attendant, elle conclut son message aux téléspectateurs sur une promesse : « On se retrouve très bientôt sur les antennes de France Télévisions. »