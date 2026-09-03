Voile islamique : quelles femmes seraient sanctionnées par le RN ?

Le 30 août 2026, Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme et proche de Marine Le Pen, a annoncé sur BFMTV une mesure qui pourrait affecter la vie de nombreuses femmes en France. En cas de victoire du Rassemblement National à la présidentielle de 2027, le port du voile islamique serait interdit dans l’espace public, accompagné d’une amende pour les contrevenantes. Quelles femmes seraient concrètement concernées par cette interdiction ? Comment vivraient-elles cette restriction ? Quels seraient les impacts sur la cohésion sociale ?

Qui serait affecté par l’interdiction du voile ?

En 2016, l’Institut Montaigne estimait à environ 5,7 millions le nombre de musulmans vivant en France, majoritairement des femmes. Parmi elles, plusieurs centaines de milliers portent le voile au quotidien, qu’il s’agisse du hijab, du niqab ou d’autres formes de voiles. Ces femmes ont des profils très variés : étudiantes, salariées, mères au foyer, commerçantes ou professionnelles libérales, elles ont grandi en France ou sont arrivées récemment. La mesure du RN s’appliquerait à toutes sans distinction, élargissant l’interdiction actuelle réservée aux agents publics et établissements scolaires à l’ensemble de l’espace public : rues, parcs, transports, commerces.

Les conséquences concrètes en cas d’application

Jean-Philippe Tanguy compare la sanction envisagée aux amendes pour absence de ceinture de sécurité, soit 135 euros en France. Si le RN applique ce tarif, chaque femme portant le voile dans l’espace public s’exposerait à une telle amende. Contrairement aux infractions routières, le contrôle du port du voile nécessiterait une présence policière renforcée. Qui verbalisera et à quelle fréquence ? Les forces de l’ordre auraient-elles des directives claires pour distinguer un foulard d’un voile religieux ?

Pour les femmes portant le voile, l’interdiction bouleverserait leur quotidien. Aller travailler, faire des courses, accompagner les enfants, consulter un médecin : autant d’actions qui deviendraient répréhensibles. Certaines pourraient choisir de retirer leur voile, vivant cela comme une atteinte à leur identité religieuse ; d’autres pourraient limiter leurs sorties pour éviter les amendes. Les femmes aux revenus modestes seraient particulièrement touchées : une amende de 135 euros pèse lourd sur un budget précaire. Les secteurs professionnels seraient aussi impactés, obligeant les employées voilées à choisir entre emploi et pratique religieuse, tandis que les entrepreneures et professions libérales verraient leur activité entravée. Comme pour d’autres questions de liberté individuelle, la distinction entre espace privé et public poserait des problèmes juridiques.

Au-delà des sanctions financières, la mesure pourrait accentuer la stigmatisation des femmes musulmanes. Les contrôles répétés et les remarques hostiles créeraient un climat de méfiance, et les communautés musulmanes, déjà confrontées à des préjugés, vivraient cela comme une discrimination institutionnalisée. Les tensions intercommunautaires risqueraient de s’intensifier, fragilisant le vivre-ensemble. Certains observateurs craignent que l’interdiction n’aboutisse à un repli identitaire et à l’alimentation de discours radicaux.

Liberté religieuse et libertés individuelles en question

Le RN justifie sa proposition par la lutte contre « l’idéologie islamiste », selon Jean-Philippe Tanguy, « contraire à ce que la France a porté depuis des années ». L’interdiction du voile libérerait, selon eux, les femmes contraintes de le porter. Cependant, de nombreuses femmes musulmanes revendiquent le voile comme un choix délibéré et une expression de leur foi. Imposer une interdiction au nom de la liberté pose un paradoxe : peut-on émanciper les femmes en leur dictant comment s’habiller ? Les associations féministes et de défense des droits humains dénoncent cette approche, qui présume que les femmes musulmanes ne peuvent décider par elles-mêmes.

La Constitution française garantit la liberté de conscience et de religion. Les programmes des candidats à la présidentielle de 2027 s’opposent sur ces questions. Une interdiction généralisée du voile dans l’espace public entrerait en conflit avec ces principes fondamentaux, soulevant des questions constitutionnelles importantes.

Le RN affirme que 60 à 70 % des Français soutiendraient la mesure, bien que ces chiffres ne soient pas confirmés par des sondages indépendants récents. Cela reflète néanmoins une réalité : une partie de la population perçoit le voile comme incompatible avec les valeurs républicaines. À l’inverse, beaucoup considèrent que la liberté vestimentaire relève de la sphère privée, même dans l’espace public.