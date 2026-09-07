Épargne salariale : quand l’État retire aux salariés leur dernier levier de motivation

Depuis les années 1960, l’épargne salariale, à travers l’intéressement, la participation et les abondements, a servi de refuge pour les salariés français face à une fiscalité du travail élevée. Aujourd’hui, le gouvernement envisage de prélever des cotisations sociales sur ces dispositifs pour apporter 1 milliard d’euros au budget 2027 de la Sécurité sociale. Roland Lescure, ministre de l’Économie, a confirmé ce 7 septembre sur RTL que cette option était à l’étude. En ciblant les montants supérieurs à 3.000 euros par an, l’État risque de compromettre l’un des rares mécanismes d’équité sociale pour les salariés du secteur privé.

L’épargne salariale : un pilier face à la pression fiscale

L’épargne salariale est une réponse pragmatique à la pression fiscale française, l’une des plus lourdes d’Europe. Les dispositifs d’intéressement et de participation, instaurés en 1959 et 1967, permettent aux entreprises de partager une part de leurs résultats sans les charges sociales habituelles. Pour les salariés, ces primes représentent un complément patrimonial essentiel, avec une moyenne de 1.800 à 2.500 euros par an selon l’Autorité des marchés financiers. Face aux salaires nets réduits par 22% de cotisations sociales, l’épargne salariale offre un répit. Le salarié français travaille jusqu’au 22 juillet pour financer ses prélèvements, illustrant la lourdeur de la fiscalité du travail.

Les conséquences d’une taxation accrue sur la motivation des salariés

Le gouvernement soutient que les employeurs privilégient les compléments de revenus aux hausses de salaires de base, ce qui réduit les recettes de la Sécurité sociale. Cependant, cette approche néglige l’importance du lien entre rémunération et performance collective. Taxer l’épargne salariale au-delà de 3.000 euros annuels détruit ce pacte. Les salariés continueront de payer la CSG et la CRDS dès le premier euro, et des prélèvements supplémentaires pourraient s’ajouter. Un cadre percevant 4.000 euros d’intéressement verrait 1.000 euros soumis à cotisations, réduisant son gain net. Cela risque de démobiliser les employés : pourquoi s’engager si l’État capte une part croissante du fruit du travail collectif ?

Impact différencié entre grandes entreprises et PME

Les grandes entreprises ont des marges de manœuvre que les PME n’ont pas. Un groupe du CAC 40 peut ajuster ses enveloppes d’intéressement et négocier avec les partenaires sociaux pour compenser les pertes. En revanche, une PME de 50 salariés, aux marges plus serrées, pourrait perdre un argument de recrutement face aux grandes structures. La mesure gouvernementale pourrait ainsi accentuer les inégalités entre entreprises. Les PME, représentant 48% de l’emploi salarié en France selon l’INSEE, verraient leur capacité à fidéliser les talents affaiblie, tandis que les grands groupes pourraient en profiter pour concentrer davantage les talents.

Repenser l’épargne salariale pour l’équité sociale

Roland Lescure a averti que l’inaction mènerait à une impasse. Le déficit de la Sécurité sociale impose des choix difficiles, mais ponctionner l’épargne salariale ne résout pas le problème structurel d’un État déficitaire. Avec 57% du PIB consacré aux dépenses publiques, un record européen, la France devrait plutôt réduire les dépenses superflues et préserver les outils efficaces comme l’épargne salariale. Celle-ci motive, fidélise et aide les salariés à constituer un patrimoine. La supprimer pour combler un déficit budgétaire hypothèque l’avenir social des entreprises. La question fondamentale n’est pas de trouver de nouvelles taxes, mais de mieux gérer les dépenses. Les salariés français méritent une meilleure reconnaissance de leurs efforts.