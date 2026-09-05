Banques et fraude : pourquoi 62% des victimes ne sont pas remboursées

Bien que les banques françaises soient légalement tenues de couvrir les pertes liées aux fraudes, elles refusent souvent de le faire. Quand elles acceptent, c’est fréquemment pour de petites sommes. Pourquoi cette obligation légale se transforme-t-elle en parcours du combattant pour les victimes ? D’après la Banque de France, 91% des opérations frauduleuses sont remboursées en nombre, mais seulement 62% en valeur. Une différence qui soulève des questions sur les pratiques bancaires.

Écart entre le nombre et le montant des remboursements

Les chiffres sont éloquents. La Banque de France indique que 91% des opérations frauduleuses reconnues sont remboursées, un chiffre qui semble rassurant. Pourtant, seulement 62% des montants sont restitués aux victimes. Cela signifie que près de quatre euros sur dix restent dans les coffres des banques, malgré la reconnaissance de la fraude.

La stratégie du ‘refus d’abord’

Selon le Code monétaire et financier, les banques doivent rembourser toute opération non autorisée, sauf si elles prouvent une négligence grave de la part du client. Cependant, les refus sont quasi systématiques. Souvent, elles invoquent la négligence sans preuve, espérant décourager les clients. Alexandre Lazarègue, avocat en droit bancaire, souligne à Capital : « Quand une personne est victime d’une opération non consentie, la banque doit rembourser. »

Les petites sommes remboursées, les grandes contestées

Pourquoi une telle différence entre le nombre de remboursements et leur montant ? Les petites sommes sont souvent remboursées rapidement pour éviter des litiges coûteux. Les montants plus élevés, en revanche, sont sujets à des refus répétés, obligeant les victimes à persévérer dans leurs démarches, parfois jusqu’à un médiateur ou un tribunal. Beaucoup abandonnent, permettant ainsi aux banques d’économiser des millions chaque année.

Négligence grave : un concept vague exploité

La négligence grave est la seule exception légale permettant à une banque de refuser un remboursement, mais sa définition est floue. Les établissements bancaires en profitent pour rejeter des demandes, même en l’absence de faute manifeste de la victime. La jurisprudence impose toutefois un critère strict : le phishing doit être si évident qu’une personne raisonnable l’aurait détecté.

Pratiques des banques mises en cause

Un rapport sénatorial de 2022 critique ces pratiques abusives. Bien que les banques invoquent la négligence grave, elles peinent à en apporter la preuve devant les médiateurs ou les tribunaux. Alexandre Lazarègue rappelle que c’est aux banques de démontrer cette négligence. Pourtant, dans la plupart des cas, aucune preuve solide n’est fournie, laissant le client en position de devoir prouver sa bonne foi.

Des refus persistants malgré les signalements

Une analyse de l’UFC-Que Choisir portant sur 4 300 signalements de fraude montre que les refus de remboursement s’accumulent, souvent pour des raisons discutables. Les victimes de techniques comme le SIM swapping sont accusées de ne pas avoir sécurisé leur ligne mobile, un raisonnement qui inverse la logique de responsabilité.

Les victimes face à l’asymétrie de pouvoir

Un piratage bancaire provoque un choc psychologique et un sentiment d’impuissance. Lorsque la banque refuse de rembourser, l’angoisse s’accentue. Les victimes doivent affronter un adversaire institutionnel, armé de juristes et de procédures complexes, illustrant une asymétrie de pouvoir écrasante.

Un problème massif en France

Selon la Banque de France, 54% des Français ont été confrontés à une tentative d’arnaque liée à leurs données bancaires. Les méthodes se sophistiquent, allant du phishing au SIM swapping. Dans ce contexte, les clients attendent des banques une protection efficace.

Un délai de 13 mois peu exploité

Le Code monétaire et financier accorde 13 mois pour signaler une fraude. En pratique, la complexité des démarches et le stress post-fraude rendent cette protection difficilement utilisable. Beaucoup ignorent même l’existence de ce délai, faute d’information de la part de leur banque.

Responsabilité sociale des banques en question

Bien que les banques affichent des engagements en matière de responsabilité sociale, leurs pratiques dans la gestion des fraudes semblent les contredire. Refuser systématiquement de rembourser les victimes alors que la loi l’exige témoigne d’une stratégie d’usure moralement contestable.

Des remboursements retardés

La loi impose un remboursement rapide, mais dans la réalité, les délais s’étendent sur des semaines, voire des mois. Les banques demandent des justificatifs, multiplient les courriers de refus et redirigent vers des services spécialisés, mettant ainsi les victimes en difficulté financière.

Intérêts majorés et recours limités

Lorsqu’une banque est contrainte de rembourser, elle doit payer des intérêts majorés pour le retard. Alexandre Lazarègue ironise : « C’est presque un placement. » Cependant, combien de victimes vont jusqu’au bout ? La plupart abandonnent faute de temps, d’énergie ou de moyens pour engager un avocat.

Recours existants mais peu accessibles

Les victimes disposent de recours sur le papier : médiation bancaire, justice civile, plainte pénale. Toutefois, leur accessibilité réelle est limitée. Le médiateur bancaire, bien qu’indépendant et gratuit, reste peu connu. La justice civile est longue et coûteuse, décourageant ainsi de nombreuses victimes.

Médiateur bancaire : une option méconnue

Chaque banque doit proposer un médiateur gratuit dont l’avis peut influencer les négociations. Toutefois, peu de victimes connaissent ce recours, les banques ne le promouvant pas activement.

Justice civile : une voie difficile

Engager une procédure civile implique des frais et des délais considérables, dissuadant les victimes de fraude bancaire déjà fragilisées. Les banques en sont conscientes et en tirent parti.

Menaces émergentes : SIM swapping

Le SIM swapping est une nouvelle technique de fraude où les criminels détournent le numéro de téléphone de la victime. Cette méthode permet d’intercepter les SMS de validation bancaire et de vider les comptes. Le Ministère de l’Intérieur a émis une alerte à ce sujet fin août 2026.

Vers une sécurité bancaire renforcée

Les systèmes d’authentification par SMS sont vulnérables face au SIM swapping. Les banques doivent adopter des solutions plus robustes telles que la biométrie ou les clés physiques. Cependant, la question demeure : combien investissent réellement dans ces technologies ? La responsabilité des banques s’évalue aussi par leur capacité à protéger activement leurs clients.