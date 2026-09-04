67% des entreprises françaises utilisent l’IA générative en 2026

Deux tiers des entreprises françaises exploitent l’intelligence artificielle générative, mais peu ont instauré une gouvernance efficace. Pendant ce temps, plus d’un million d’instances du populaire outil OpenClaw sont exposées à Internet, dont 100 000 vulnérables à l’exécution de code à distance. De plus, 17% du registre public ClawHub contient du code malveillant visant à voler des identifiants et à exfiltrer les données des entreprises.

67% des entreprises adoptent l’IA, mais sans réelle gouvernance

D’après une enquête de la Banque de France réalisée entre février et avril 2026, 67% des entreprises de 20 salariés et plus utilisent l’IA générative. Les grandes entreprises affichent un taux de 83%, contre 64% pour les plus petites. Néanmoins, seuls 31% des utilisateurs rapportent des gains de productivité concrets. Plus inquiétant, 38% des entreprises mentionnent le manque de cas d’usage comme principal obstacle, révélant une adoption technologique sans stratégie ni cadre de gouvernance clairs.

Les outils de génération de texte comme ChatGPT et Copilot sont utilisés par 85% des utilisateurs, principalement dans les fonctions support telles que le marketing, l’administration, la finance et les ressources humaines. Ces domaines, manipulant des données sensibles, augmentent les risques de sécurité.

OpenClaw : une menace cachée sous l’IA autonome

OpenClaw, un outil open source lancé fin 2025, permet aux agents IA d’interagir de manière autonome avec les systèmes d’entreprise. Sa popularité rapide masque un danger majeur. Selon Matthew Smith, consultant chez Seemless Transition LLC, plus d’un million d’instances sont accessibles via Internet sans protection adéquate, comme rapporté sur LeMagIT. Parmi celles-ci, plus de 100 000 sont exposées à la vulnérabilité CVE-2026-25253, permettant l’exécution de code à distance sans authentification préalable.

Matthew Smith souligne que les permissions qui rendent OpenClaw utile le rendent également dangereux. Connecté à des outils comme Google Workspace ou Microsoft 365, il peut accéder aux e-mails, documents et jetons OAuth, facilitant le déplacement latéral des attaquants dans les systèmes interconnectés, et compromettant ainsi des données sensibles.

ClawHub : un registre public contenant du code malveillant

Le registre ClawHub, similaire à GitHub pour OpenClaw, héberge de nombreux modules réutilisables. Début 2026, 17% de ces composants contenaient du code malveillant tel que des keyloggers et des backdoors. Les entreprises qui déploient ces modules sans vérification préalable s’exposent à des menaces internes.

Les outils de sécurité traditionnels, comme les antivirus et les pare-feu, ne parviennent pas à détecter ces menaces. OpenClaw fonctionne avec des permissions légitimes et utilise des protocoles standards, rendant la détection presque impossible sans une gouvernance adaptée.

Les entreprises françaises, particulièrement vulnérables

74% des entreprises utilisant l’IA générative la déploient dans des fonctions support, avec seulement 14% en production. Les départements comme le marketing et la finance manipulent quotidiennement des données sensibles sans validation par la DSI, créant une « IA fantôme » échappant aux équipes de sécurité. La protection des données personnelles, notamment celles des salariés, est donc compromise.

Selon la Banque de France, 38% des entreprises manquent de cas d’usage définis, traduisant une absence de gouvernance. Sans politique d’utilisation claire ni formation adéquate, les risques augmentent, et l’adoption rapide de l’IA précède la réflexion nécessaire à une transformation numérique responsable.

Gouvernance de l’IA : enjeu de responsabilité et de compétitivité

La sécurisation repose sur trois piliers : isoler les environnements IA, auditer les outils avant déploiement et former les collaborateurs aux risques. Les récentes pannes mondiales simultanées rappellent la fragilité des infrastructures cloud partagées.

Le RGPD impose la protection des données personnelles. Utiliser des outils IA non sécurisés expose l’entreprise à des sanctions financières et à une perte de confiance. La gouvernance technologique devient un engagement éthique envers les collaborateurs, clients et partenaires, intégrant la responsabilité sociétale de l’entreprise.

Alors que l’administration Trump soutient OpenAI dans le débat sur les droits d’auteur, et que Nvidia rachète Hugging Face, les entreprises françaises doivent reprendre le contrôle de leur transformation numérique en intégrant la sécurité et la responsabilité sociale dans l’adoption de l’IA générative.