GSK lance un essai de Phase 3 pour son vaccin antigrippal à ARNm

En 2025, le secteur biotechnologique a subi une crise majeure avec une réduction drastique des financements publics et une chute de 82 % des investissements privés dans les vaccins à ARNm. Cette situation a fragilisé la crédibilité de la technologie. Cependant, l’approbation du vaccin antigrippal mFlusvia de Moderna en août 2026 et l’annonce de GSK pour son propre candidat vaccinal marquent un tournant. Lors de la conférence OPTIONS XIII à Washington début septembre, GSK a présenté les résultats positifs de son essai de Phase 2, montrant des réponses immunitaires supérieures aux vaccins actuels. La Phase 3 est prévue pour septembre 2026.

2025 : l’année de la désillusion pour la technologie ARNm

En août 2025, l’administration Trump a supprimé 500 millions de dollars de financement pour 22 initiatives de développement de vaccins à ARNm. Cette décision a bouleversé la perception publique d’une technologie pourtant cruciale durant la pandémie de COVID-19, affectant des projets allant de la grippe saisonnière aux cancers. Face à ces coupes, les laboratoires ont dû ajuster leurs stratégies, certains abandonnant des programmes prometteurs par manque de ressources.

Parallèlement, les investissements privés ont drastiquement diminué de 82 % entre 2023 et 2025. Selon BioSpace, cette chute reflète l’incertitude réglementaire, les controverses politiques et une saturation du marché post-pandémique. Les entreprises spécialisées ont vu leurs valorisations boursières chuter, limitant leur capacité d’innovation.

La politisation du débat vaccinal et la surexposition médiatique durant la pandémie ont érodé la confiance du public, renforcée par les effets secondaires rapportés, même mineurs. Le secteur a souffert d’une communication parfois triomphaliste, ne répondant pas aux interrogations légitimes sur la sécurité à long terme et l’efficacité réelle des nouvelles technologies.

2026 : le renouveau de la biotech

En août 2026, la FDA a approuvé mFlusvia, le premier vaccin antigrippal à ARNm aux États-Unis. Cette approbation a entraîné une hausse de 6 % de l’action Moderna, ravivant l’intérêt des investisseurs. GlobalData anticipe des ventes de 831 millions de dollars pour mFlusvia d’ici 2032, soulignant le potentiel commercial de ces nouveaux vaccins antigrippaux.

Le 1er septembre 2026, GSK a annoncé le lancement de son essai de Phase 3 pour un vaccin antigrippal à ARNm. Le laboratoire a reçu en juillet la désignation Fast Track de la FDA, accélérant le processus réglementaire. L’essai de Phase 2, nommé Flu-028, a montré des réponses immunitaires supérieures chez 971 adultes, jeunes et âgés, avec un profil de sécurité acceptable.

Au-delà du vaccin : la responsabilité sanitaire

La grippe saisonnière affecte environ un milliard de personnes par an et peut causer jusqu’à 650 000 décès respiratoires, selon GSK. Aux États-Unis, le vaccin antigrippal de la saison précédente n’a eu qu’une efficacité de 36 %, en raison de la variabilité génétique du virus et de l’inadéquation entre les souches vaccinales et circulantes. Les impacts économiques et sociaux restent importants, notamment pour les populations vulnérables.

Sanjay Gurunathan, responsable R&D chez GSK, insiste sur l’importance des nouveaux vaccins : « Avec un milliard de cas de grippe et jusqu’à 650 000 décès chaque année, des approches vaccinales de nouvelle génération sont nécessaires. » GSK prévoit plus de 20 essais de Phase 3 d’ici fin 2026, doublant son objectif initial, pour repositionner l’innovation biotechnologique face aux enjeux de santé publique mondiale.

Phase 3 en septembre 2026 : un test pour la crédibilité du secteur

L’essai de Phase 3 de GSK évaluera un vaccin antigrippal à ARNm ciblant l’hémagglutinine (HA) et la neuraminidase (NA), deux antigènes du virus grippal. GSK explique que cibler la neuraminidase pourrait améliorer la protection, réduire la gravité de la maladie et limiter la transmission. Cette stratégie différencie GSK de Moderna, dont le vaccin ne cible que l’hémagglutinine. Le succès ou l’échec de cette approche influencera l’avenir du secteur.

Au-delà des résultats cliniques, l’essai de Phase 3 est un test de crédibilité pour l’industrie biotechnologique. Les attentes portent sur des données transparentes et robustes. La publication des résultats, la communication des effets secondaires et la comparaison avec les vaccins existants seront cruciales. La moindre opacité pourrait compromettre la confiance naissante en 2026.