1er septembre 2026 : réformes sociales, qui sont les gagnants et les perdants ?

Demain, le 1er septembre 2026, marque un tournant dans le système social français. Tandis que 2,2 millions de futurs retraités profitent d’assouplissements inattendus, des millions de salariés en arrêt maladie et de demandeurs d’emploi voient leurs droits réduits. Cette réforme à double face soulève des questions sur l’équité du modèle social.

Retraités « chanceux » : assouplissements pour les générations 1964-1968

Les personnes nées entre 1964 et 1968 ne sont pas concernées par la réforme de 2023. Leur âge légal de départ reste fixé entre 62 et 63 ans, contrairement aux générations suivantes qui devront attendre 64 ans. Beaucoup découvrent qu’ils peuvent partir plus tôt que prévu. Les carrières longues bénéficient aussi d’un assouplissement : certains salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans peuvent partir dès 58 ans, contre 60 ans auparavant.

La majoration pour enfants augmente en moyenne de 1,3%, offrant un supplément de près de 60 euros par mois à une mère de trois enfants touchant une retraite de 1 500 euros. Le cumul emploi-retraite est également revu dès janvier 2027, avec des plafonds révisés pour les seniors souhaitant continuer à travailler tout en percevant leur pension.

En revanche, les personnes nées en 1969 et après devront attendre jusqu’à 64 ans, soit deux ans de plus que leurs aînés d’un an. La reprise de la réforme en 2028 pourrait accentuer les inégalités entre générations, à moins d’un changement politique. Les syndicats parlent déjà d’une « injustice programmée » entre cohortes.

Santé au travail : des règles strictes pour les arrêts maladie

À partir du 1er septembre, les arrêts maladie initiaux sont limités à 31 jours, puis 62 jours pour les prolongations. Au-delà, une consultation avec un médecin-conseil est requise. Le gouvernement justifie cette mesure par la lutte contre l’absentéisme, les arrêts maladie ayant coûté 12 milliards d’euros en 2025. Les syndicats s’inquiètent pour les pathologies lourdes nécessitant des repos prolongés, comme les cancers ou les dépressions sévères.

Les médecins généralistes redoutent une pression accrue sur les salariés vulnérables. Un employé en burn-out devra multiplier les consultations pour prolonger son arrêt, risquant un retour prématuré par lassitude administrative. Les secteurs pénibles, tels que le BTP, la santé ou la logistique, sont particulièrement préoccupés : un ouvrier avec une hernie discale pourra-t-il vraiment récupérer en 31 jours ? Les médecins du travail craignent une augmentation des rechutes et des accidents professionnels.

Chômage : réduction des allocations pour les moins de 55 ans

Les demandeurs d’emploi de moins de 55 ans voient leur durée d’indemnisation réduite de trois mois après une rupture conventionnelle. La durée maximale passe de 18 à 15 mois, permettant une économie de 400 millions d’euros pour l’Unédic. Les seniors de 55 ans et plus conservent leurs 27 mois, accentuant l’écart entre générations. Un cadre de 45 ans licencié recevra désormais 75% de son salaire pendant 15 mois, compliquant sa reconversion.

Avec 450 000 départs annuels par rupture conventionnelle, le gouvernement espère décourager les « fausses ruptures » négociées pour bénéficier du chômage. Cependant, les associations de demandeurs d’emploi dénoncent une double peine : les salariés partent avec une indemnité inférieure à celle d’un licenciement économique et voient leur filet de sécurité réduit. Les trentenaires et quadragénaires, souvent concernés, sont particulièrement touchés.

Énergie : hausse des tarifs du gaz pour 6 millions de foyers

Le tarif repère du gaz augmente de 5,6% dès demain, atteignant 172,05 euros TTC par mégawattheure. Six millions de foyers avec une offre indexée verront leur facture annuelle augmenter de 60 à 120 euros selon leur consommation. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) attribue cette hausse à « la flambée des prix sur les marchés de gros, alimentée par le conflit au Moyen-Orient ». Les ménages modestes, qui consacrent déjà 8% de leur budget à l’énergie contre 4% pour les plus aisés, sont les plus impactés. Les associations caritatives anticipent une augmentation des impayés dès l’automne.

Facturation électronique : un défi pour les PME et micro-entreprises

Les entreprises de plus de 250 salariés doivent passer à la facturation électronique dès demain. Les PME et micro-entreprises ont jusqu’au 1er septembre 2027. Cependant, le défi reste immense : 10 millions d’acteurs économiques doivent s’équiper, former leurs équipes et sécuriser leurs données. Les amendes peuvent atteindre 50 euros par facture non conforme, plafonnées à 15 000 euros annuels. Le gouvernement promet une « approche bienveillante », mais les chambres de commerce alertent sur l’impréparation des TPE. Les 135 plateformes agréées peinent à répondre à la demande, et les coûts d’abonnement (100 à 500 euros mensuels) pèsent sur les petites entreprises. Un artisan émettant 200 factures par an devra investir au moins 1 200 euros, sans garantie de maîtrise technique. Les experts-comptables s’attendent à un embouteillage administratif à l’approche de septembre 2027, avec des risques de sanctions pour les retardataires. Comme pour d’autres obligations récentes, l’information circule mal auprès des plus petits acteurs.