Fraude bancaire : 516 millions d’euros détournés en 2025

En 2025, étudiants, cadres supérieurs et retraités sont tous touchés par les faux conseillers bancaires. Selon l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) de la Banque de France, les escroqueries par manipulation ont augmenté de 34 %, atteignant 516 millions d’euros, soit plus de 40 % de la fraude totale aux moyens de paiement en France. Ces chiffres révèlent que la fraude bancaire ne fait plus de distinctions sociales.

Fraude bancaire : une menace pour toutes les couches sociales

Julien Lasalle, secrétaire de l’OSMP, souligne que personne n’est à l’abri de ce type de fraude : « Il n’y a pas de population qui est exempte de ce type de fraude. Tout le monde, les jeunes, les personnes âgées, les catégories socio-professionnelles supérieures, tout le monde peut (y) être confronté. » Les fraudeurs adaptent leurs méthodes à chaque profil, jouant sur l’urgence d’une situation bancaire ou la promesse d’un gain financier. La Caisse des dépôts a récemment mis en garde contre une escroquerie où de faux conseillers contactent des particuliers, prétendant que des fonds les attendent, avant de demander des frais de dossier. Ce scénario affecte toutes les tranches d’âge et classes sociales, utilisant la pression sociale pour manipuler les victimes.

Les répercussions psychologiques : au-delà des pertes financières

Bien que les 516 millions d’euros détournés en 2025 soient un choc économique, les conséquences humaines sont plus graves. Les victimes de fraude bancaire ressentent souvent un traumatisme profond : honte, perte de confiance envers les institutions et culpabilité d’avoir cru en une voix rassurante. Beaucoup hésitent à porter plainte, craignant le jugement. Pourtant, notre enquête antérieure sur le remboursement des victimes montre que 62 % d’entre elles ne récupèrent jamais leur argent. La fraude génère également une méfiance collective, où les appels bancaires légitimes sont ignorés et les messages de sécurité négligés.

Les fuites de données : un outil pour les escrocs

Denis Beau, président de l’OSMP, avertit que les fraudeurs utilisent les données personnelles pour crédibiliser leurs messages d’hameçonnage. Les fuites de données massives fournissent un arsenal aux escrocs, permettant de transformer un simple appel en piège ciblé. Les fraudeurs connaissent souvent votre banque, votre conseiller habituel et même vos dernières transactions, créant une fausse intimité qui désarme les réflexes de prudence. L’analyse de MoneyVox montre que les fuites de données ont contribué à l’augmentation des cas en 2025. Bien que le nombre total de transactions frauduleuses ait diminué de 8 %, les montants détournés ont explosé.

Responsabilité des banques et acteurs numériques face à la fraude

La Fédération française bancaire (FBF) appelle les plateformes numériques et les télécoms à se mobiliser pour prévenir les escroqueries. Les banques demandent un retrait rapide des contenus frauduleux et un filtrage renforcé des messages et appels usurpés. Cependant, les banques elles-mêmes sont questionnées sur leur capacité à protéger leurs clients. Certaines ont mis en place des dispositifs de double authentification et des alertes en temps réel, tandis que d’autres laissent leurs usagers seuls face au danger. La responsabilité est partagée, et les citoyens attendent une coordination entre tous les acteurs.

Un changement culturel est également nécessaire. La fraude prospère sur l’isolement des victimes. Parler ouvertement de ces tentatives, partager les expériences et créer des réseaux de solidarité sont des pistes pour une protection communautaire. Certaines associations de consommateurs organisent déjà des ateliers de sensibilisation pour apprendre à reconnaître les signaux d’alerte. Les entreprises peuvent aussi jouer un rôle en intégrant la cybersécurité dans les programmes scolaires et en organisant des campagnes nationales. En 2025, le taux de fraude à la carte bancaire a atteint 0,047 % grâce à des mesures de sécurité déployées massivement. Cependant, tant que les escroqueries par manipulation progresseront, aucune victoire ne sera définitive. La question n’est plus de savoir si vous serez contacté par un faux conseiller, mais quand, et si vous saurez dire non.