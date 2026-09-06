Maya, 22 ans, étudiante en master à l’école de journalisme de Sciences Po, a traversé « de nombreuses montagnes russes émotionnelles » en cherchant une alternance cet été. Elle n’est pas seule. Des milliers d’étudiants de la rentrée 2026 font face à une réalité que les statistiques d’emploi ne racontent jamais : celle de la précarité, de l’obligation de travailler pour finir le mois, et des jobs qui les accueillent dans des conditions loin d’être idéales.

Les étudiants contraints de travailler en 2026

Les profils d’étudiants obligés de cumuler travail et études se multiplient. À Saint-Étienne, Anthony, Salma et Julien ont participé fin août au forum du job étudiant organisé par La Boge. Leurs motivations convergent : payer le loyer, se nourrir, accéder aux aides au logement. Comme le rapporte Le Progrès, certains étudiants étrangers ne peuvent bénéficier des APL que s’ils trouvent un emploi, créant une dépendance directe entre survie administrative et accès au marché du travail.

Les étudiants issus de familles à revenus modestes subissent également la hausse des coûts de la vie. Selon l’analyse de la Fage, la rentrée universitaire n’a jamais coûté aussi cher. Le logement, la nourriture, les frais de scolarité : tout augmente. Résultat, travailler devient une nécessité, pas un choix.

La baisse progressive des aides publiques depuis 2020 accentue les difficultés. Les bourses du Crous, calculées sur les revenus des parents de l’année N-2, ne suivent pas l’inflation. Les APL, censées alléger le poids du loyer, restent inaccessibles pour certains profils ou insuffisantes pour couvrir les besoins réels. Dans ce contexte, le recours au travail salarié s’impose comme unique solution pour boucler les fins de mois.

Selon l’institut Hiring Lab d’Indeed, qui a analysé les offres publiées entre juin et août 2026, la majorité des emplois étudiants reste alignée sur le Smic, fixé à 12,31 euros brut de l’heure depuis janvier 2026. Pour un étudiant travaillant 10 heures par semaine, cela représente environ 532 euros brut mensuels. De quoi survivre, rarement de quoi vivre.

Emplois étudiants : opportunités ou pièges ?

Le commerce de détail concentre 31,9% des offres d’emploi étudiant, loin devant tous les autres secteurs. Comme le révèle Capital, ces postes (vendeur, caissier, employé de rayon) offrent rarement plus que le Smic. Pire, ils imposent des horaires fragmentés, des week-ends travaillés, des amplitudes horaires incompatibles avec un emploi du temps universitaire chargé.

Lisa Feist, économiste au Hiring Lab d’Indeed, l’affirme sans détour : « La plupart des offres d’emploi n’affichent pas un salaire au-dessus du Smic. » Les étudiants qui acceptent ces boulots se retrouvent pris dans un engrenage : horaires variables, contrats précaires, absence de visibilité sur les plannings. Difficile, dans ces conditions, de réviser pour un examen ou d’assister à un cours magistral.

Les services à la personne représentent 9,6% des offres. Parmi eux, le poste d’auxiliaire de vie émerge comme le mieux rémunéré : 13,67 euros brut de l’heure en médiane, selon l’analyse d’Indeed. CNews précise que 92% des offres d’auxiliaire de vie dépassent le Smic.

Mais ce job n’est pas accessible à tous. Il exige souvent des qualifications spécifiques, des formations préalables, voire des certifications. Les étudiants en situation de précarité, qui ont besoin d’un revenu immédiat, n’ont ni le temps ni les moyens de se former. Ils se rabattent sur les secteurs moins rémunérateurs, mais plus accessibles.

Lisa Feist identifie trois facteurs de rémunération supérieure : le niveau de qualification, les certifications ou permis professionnels, et les contraintes horaires (nuit, week-end). « Dès qu’il y a du travail de nuit ou le week-end, et qu’il s’agit d’un renfort estival, la rémunération peut être plus élevée », explique-t-elle.

Problème : ces critères excluent une grande partie des étudiants précaires. Travailler la nuit compromet la présence en cours le lendemain. Accepter des horaires de week-end sacrifie les moments de révision ou de repos. Quant aux qualifications, elles nécessitent un investissement en temps et en argent que beaucoup ne peuvent se permettre.

Combiner travail et études : un défi insurmontable

Pauline Sierra, 22 ans, défenseure de football professionnelle, incarne l’extrême de ce cumul. Le Progrès raconte son parcours : master en biologie moléculaire mention très bien, major de promotion, tout en travaillant 35 heures par semaine en plus de son activité sportive intensive. Un rythme intenable pour la plupart.

Maya, de son côté, a vécu l’angoisse de la recherche d’alternance comme « un Hunger Games social où il faut se battre pour survivre », selon L’Humanité. Des milliers d’étudiants se retrouvent sans entreprise à la rentrée 2026, faute d’aides publiques suffisantes et de places disponibles.

Le cumul travail-études pèse lourdement sur la santé mentale. Stress, fatigue chronique, sentiment d’échec, isolement social : les conséquences sont multiples. Les étudiants qui travaillent plus de 15 heures par semaine voient leurs résultats académiques chuter. Certains abandonnent leurs études, faute de pouvoir tenir le rythme.

Les forums de discussion et les réseaux sociaux regorgent de témoignages d’étudiants à bout de souffle. Le logement social reste inaccessible, les APL ne suffisent plus, et les jobs disponibles ne permettent pas de vivre dignement. Le cercle vicieux se referme.

Entreprises et État face à leurs responsabilités

Face à cette réalité, la responsabilité des entreprises et de l’État est engagée. Les entreprises qui recrutent des étudiants doivent garantir des horaires compatibles avec les études, des salaires décents, et des contrats stables. L’État, de son côté, doit revaloriser les bourses, élargir l’accès aux APL, et soutenir l’alternance par des aides pérennes.

Les initiatives locales, comme le forum de Saint-Étienne, montrent qu’une mise en relation directe entre étudiants et employeurs peut améliorer l’accès au travail. Mais sans politique publique ambitieuse, ces efforts restent insuffisants. La rentrée 2026 rappelle une vérité dérangeante : pour des milliers d’étudiants, travailler n’est plus un choix, c’est une question de survie. Et les jobs qui les accueillent ne sont souvent que des pièges dorés, où la précarité se maquille en opportunité.