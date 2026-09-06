Cette ville de Dordogne figure parmi les meilleures pour y passer sa retraite

Le prix moyen du mètre carré à Bergerac ne dépasse pas 1 661 euros, selon le Figaro Immobilier. Dans cette sous-préfecture de Dordogne, acheter une maison reste à la portée des petits budgets, à commencer par celui des retraités qui vivent d’une pension modeste.

La différence saute aux yeux quand on la compare aux autres villes françaises. Le prix moyen du mètre carré s’élève à environ 3 020 euros à l’échelle nationale, d’après le site Particulier à Particulier. À Nice, il grimpe à plus de 5 600 euros pour un appartement, et Paris atteint 9 418 euros, une somme délirante selon l’article qui rapporte ces chiffres.

À ce niveau de prix, devenir propriétaire relève souvent du calcul impossible pour qui ne touche qu’une pension. À Bergerac, l’équation change : on peut acheter une maison confortable sans s’endetter jusqu’à la fin de ses jours, ni puiser trop lourdement dans ses revenus.

Le marché local propose aussi des logements répondant aux critères d’éligibilité au logement social, une option supplémentaire pour les foyers aux ressources les plus serrées. Le désir de propriété reste largement partagé : selon une enquête menée par Bricks.co, une proptech française spécialisée dans l’investissement immobilier, auprès de 5 000 personnes, 81 % des sondés disent rêver d’acheter leur propre logement.

Des soins de proximité et un accès facile au bassin d’Arcachon

Au-delà du prix du mètre carré, Bergerac dispose d’infrastructures médicales modernes, un point qui compte pour qui avance en âge. Plusieurs pharmacies sont réparties dans la ville, aux côtés de nombreux médecins généralistes et spécialistes. Un centre hospitalier moderne complète l’ensemble, capable de répondre aux urgences comme aux soins spécifiques.

La ville n’est pas isolée non plus : une gare bien desservie et des lignes de bus locales permettent de se déplacer sans voiture, tandis qu’une bonne connexion routière relie Bergerac au reste de la région. Le bassin d’Arcachon n’est qu’à deux heures de route, de quoi s’offrir un week-end les pieds dans l’eau sans planifier des mois à l’avance.

Le cadre de vie complète le tableau : marchés gourmands, balades en gabarre sur la Dordogne, visites de vignobles alentour et flânerie dans les ruelles historiques rythment le quotidien. Randonnées pédestres et animations culturelles et associatives s’ajoutent à cette liste, de quoi garder un rythme actif tout en profitant de la tranquillité d’une ville à taille humaine.

Cette taille raisonnable favorise aussi les liens entre habitants. L’ambiance conviviale de Bergerac aide les nouveaux arrivants à se sentir rapidement chez eux, renforçant au passage le sentiment de sécurité et de proximité qui pèse souvent dans le choix d’un lieu de retraite.