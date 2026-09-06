L’Agirc-Arrco s’est trompée sur 100 000 pensions : certains retraités vont recevoir jusqu’à 8 700 euros sans même avoir réclamé

L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, a annoncé le réexamen de 100 000 dossiers après avoir constaté que de nombreux retraités n’avaient pas perçu l’argent auquel ils avaient droit, alerte le magazine Marie France. Une note interne de l’organisme, révélée fin 2025, évalue à environ 850 millions d’euros la somme totale à reverser.

Rapporté au nombre de dossiers concernés, ce montant représente en moyenne 8 700 euros. Il s’agit d’une moyenne théorique, pas d’un chèque garanti pour chaque retraité : la somme réelle dépend de la situation de chacun. Un retraité privé d’une seule mensualité récupérera peu, tandis qu’une pension suspendue pendant plusieurs mois peut donner lieu à un rattrapage nettement plus élevé.

Le virement, quand il arrive, ne doit pas être confondu avec la pension complémentaire habituelle. Ce n’est ni une aide ni une prime exceptionnelle : les montants observés vont de 100 à 1 000 euros selon les cas, et certains versements pourraient intervenir dans les jours ou semaines suivant début septembre 2026, selon les informations disponibles.

L’origine du problème tient surtout à des pensions suspendues ou réduites à tort pour des raisons administratives. Un certificat de vie manquant pour un retraité vivant à l’étranger, un justificatif de non-remariage absent du dossier d’une pension de réversion, ou encore un assuré considéré par erreur comme décédé : ces situations ont pu interrompre des versements qui auraient dû se poursuivre. Les mensualités manquantes se sont alors accumulées, expliquant pourquoi certains rattrapages atteignent plusieurs milliers d’euros.

Début juin 2026, environ 30 000 retraités ont déjà reçu un rappel de pension directement sur leur compte bancaire, sans démarche de leur part. 30 000 dossiers supplémentaires sont en cours de traitement et nécessitent, eux, des pièces justificatives. L’opération doit se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2026, ce qui signifie qu’une partie des retraités concernés n’a pas encore reçu son dû.

Comment vérifier si l’on est concerné

L’Agirc-Arrco recommande de reprendre son historique de paiements depuis son espace personnel et de repérer tout signal d’alerte : baisse inexpliquée, mois sans paiement, ou pension ayant complètement cessé d’arriver. Il est aussi conseillé de vérifier que l’organisme dispose de la bonne adresse et des bonnes coordonnées bancaires, une précaution particulièrement utile après un déménagement ou pour les retraités installés à l’étranger.

En cas de doute, il est possible de contacter directement l’Agirc-Arrco avec son numéro de Sécurité sociale pour demander une vérification de sa situation. Pour les retraités toujours en vie concernés par une régularisation, l’organisme a indiqué que les droits seraient rétablis et les paiements régularisés sans que la prescription leur soit opposée : les sommes dues ne sont donc pas perdues, même si le virement tarde. Les règles peuvent différer lorsqu’il s’agit des héritiers d’un retraité décédé.

Certains dossiers ont déjà été identifiés et corrigés, mais pas tous. Un retraité n’ayant encore rien perçu en septembre 2026 peut donc figurer parmi ceux dont la régularisation reste à venir. Quelques minutes passées à ressortir d’anciens relevés peuvent, dans certains cas, déboucher sur une somme bien supérieure à un simple oubli de quelques euros.