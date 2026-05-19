Pourquoi beaucoup de retraités perdent de l’argent dès leur première année : voici les démarches que votre caisse ne vous rappelle pas

La retraite, c’est souvent un repos bien mérité après des années de boulot, mais ça ne coupe pas pour autant les démarches administratives. Des oublis peuvent entraîner des conséquences fâcheuses : suspension de pension, demandes de remboursements pour trop-perçus, parfois des années plus tard. Les caisses de retraite rappellent qu’il faut signaler tout changement de situation pour éviter ces désagréments. Que ce soit en ligne ou par papier, ces démarches vous évitent des complications et garantissent la continuité de vos prestations.

L’exemple de l’Agirc‑Arrco : attention aux courriers

Un cas parlant : l’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Près de 100 000 retraités se sont vus privés de sommes qui leur étaient dues, simplement parce qu’ils n’ont pas répondu à des courriers ou e-mails demandant une mise à jour de leur situation, alerte le magazine Notre Temps. Un exemple fréquent : l’attestation sur l’honneur de non-remariage, demandée tous les quatre ans pour continuer à percevoir une pension de réversion. Sans cette attestation, le versement de la pension est suspendu, ce qui montre l’importance de rester réactif à ces sollicitations.

Les démarches à ne pas zapper

Commencez par mettre à jour votre adresse. Déménager sans prévenir vos caisses de retraite peut interrompre le flux d’infos indispensables, surtout si vous partez vivre à l’étranger. Là, votre courrier peut se perdre, et cela peut aussi modifier le montant de certaines prestations, notamment si vous touchez l’Aspa (Allocation de solidarité aux personnes âgées). Cette aide est conditionnée à une résidence minimale de neuf mois par an en France. Comme le précise l’Assurance retraite : « Si vous ne le faites pas, votre caisse pourra vous réclamer un trop perçu. »

Le changement de coordonnées bancaires ne doit pas être négligé non plus. Même si certaines banques proposent de s’en occuper pour vous, il est plus sûr de prévenir vous-même vos caisses, de préférence juste après le versement de votre pension pour éviter tout souci au paiement suivant. Ce changement se fait généralement par courrier pour des raisons de sécurité, en n’oubliant pas de mentionner votre numéro de Sécurité sociale.

Reprendre une activité : prévenez votre caisse

Si vous reprenez une activité après la retraite, il faut le signaler à votre caisse de retraite. Cette procédure, à appliquer dès aujourd’hui ou pour les nouvelles règles qui entreront en vigueur en 2027, évite des sanctions financières. Dans certains cas, la pension et les revenus d’activité cumulés peuvent être plafonnés. Si vous ne déclarez pas vos nouvelles ressources, vous risquez de devoir rembourser un trop-perçu.

De la même façon, tout changement de ressources ou de situation familiale doit être signalé rapidement. Une évolution des revenus ou un changement de statut marital ; remariage, divorce ; peut modifier le calcul de vos prestations. Par exemple, débuter une relation de concubinage peut entraîner une diminution de l’Aspa. À l’inverse, un recalcul à la hausse de la pension de réversion est possible si l’ex-conjoint décédé avait une seconde épouse aujourd’hui également décédée, mais cela suppose d’en informer la caisse de retraite.

Retraités à l’étranger : pensez au certificat de vie

Si vous êtes retraité français et vivez à l’étranger, l’envoi annuel d’un certificat de vie reste indispensable pour prouver votre existence et continuer à toucher votre pension. Certains pays, comme l’Allemagne et l’Espagne, ont des échanges d’informations automatisés, mais pour environ 500 000 retraités vivant à l’étranger, cette formalité est toujours obligatoire et doit se faire en ligne. Le non-respect peut entraîner la suspension de votre pension jusqu’à régularisation rétroactive.