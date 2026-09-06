Épargne : la défiance politique incite les Français à se protéger

Avec une épargne moyenne de 99 171 €, soit 16,6 % de plus que la moyenne européenne, les Français semblent privilégier la sécurité. Pourtant, 69 % des épargnants avouent que les tensions politiques et sociales freinent leur capacité à se projeter. Les réformes fiscales radicales sur les héritages attisent la méfiance envers les dirigeants. L’épargne, autrefois synonyme de stabilité, reflète désormais une France en quête de sécurité.

Épargne et incertitude politique : un indicateur de confiance

Selon le Baromètre européen de l’épargne du Crédit Agricole d’avril 2026, près de sept Français sur dix ressentent que les tensions politiques et sociales freinent leur avenir. Avec l’indice de vitalité de l’épargne le plus bas d’Europe (49/100), malgré un patrimoine élevé, la confiance ne suit plus. Les Français épargnent en moyenne 465 € par mois, contre 617 € en Europe, et 45 % le font par précaution. Les livrets et l’assurance-vie restent les choix privilégiés, soulignant une aversion au risque.

Seuls 41 % des épargnants ont pris des décisions sur leur épargne cette année. Parmi ceux qui agissent, 25 % cherchent de meilleurs rendements, mais l’immobilisme domine. La gestion patrimoniale se fige, refusant les risques dans un climat perçu comme instable, exacerbée par les incertitudes sur les retraites.

Réformes fiscales et méfiance accrue : l’impact des propositions Glucksmann-LFI

En septembre 2026, deux réformes fiscales sur les successions ont provoqué un débat intense. Raphaël Glucksmann souhaite taxer les plus gros héritages pour alléger les prélèvements sur les salaires, espérant un rendement de 15 milliards d’euros. La France insoumise, par Mathilde Panot, propose de capter intégralement les successions au-delà de 12 millions d’euros, accusant les riches de se soustraire à la solidarité. Ces propositions, qu’elles soient adoptées ou non, inquiètent les épargnants quant à la transmission de leur capital, alimentant une fuite vers des stratégies de protection, voire d’expatriation.

Face à l’incertitude fiscale, les épargnants se tournent vers l’or et les métaux précieux, perçus comme des actifs sécurisés. Certains envisagent même de sortir partiellement du système bancaire traditionnel, illustrant une perte de confiance envers les institutions.

Confiance envers les institutions : un défi pour l’avenir

Dans ce climat de défiance, 90 % des épargnants exigent une transparence totale sur les frais et les risques pour adopter une plateforme d’épargne digitale. L’accompagnement humain reste crucial, les Français préférant le conseil personnalisé à l’automatisation. Les jeunes, confrontés à des coûts croissants, partagent cette méfiance. L’épargne devient un refuge individuel face à l’incapacité collective à garantir l’avenir.

Seulement 19 % des épargnants font confiance à l’intelligence artificielle pour gérer leur épargne, contre 30 % en moyenne européenne. Cette défiance envers l’IA souligne un besoin de réassurance humaine, similaire aux services numériques où la confiance est essentielle.

Un avenir incertain pour l’épargne française

La France est à un tournant. Bien que son patrimoine élevé puisse stimuler la croissance, la défiance politique et institutionnelle transforme cette richesse en capital inerte. Les réformes fiscales radicales, qu’elles soient justifiées ou non, sapent la confiance collective et renforcent la fracture sociale. L’épargne devient un acte de résistance plutôt que de projection.

Rebâtir la confiance nécessitera plus que des ajustements techniques. Il faudra rétablir une vision commune où l’épargne joue un rôle constructif dans l’avenir collectif. Tant que les institutions resteront opaques et les gouvernants imprévisibles, le patrimoine français restera figé, freinant ainsi le dynamisme économique du pays.