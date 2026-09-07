Immobilier neuf : la capacité d’emprunt recule de 7% depuis 2020

Est-il encore possible pour un primo-accédant avec un revenu moyen d’accéder au marché immobilier neuf ? La tendance est de plus en plus négative. Depuis 2020, la capacité d’emprunt des ménages a diminué de 7%, et la surface accessible a rétréci de 11 m². Alors qu’il était possible d’acquérir 80 m² il y a six ans, seuls 69 m² seront accessibles en 2026. De plus, les ventes de logements collectifs neufs ont chuté de 50% par rapport à 2021. Le marché du neuf devient principalement réservé aux revenus élevés et aux investisseurs, évinçant les primo-accédants.

Capacité d’emprunt en baisse : une chute de 7% depuis 2020

La situation financière des ménages s’est dégradée. Entre 2020 et 2026, leur capacité d’emprunt a reculé de 7%, tandis que les coûts de construction ont grimpé de 25%, créant une pression financière importante. Les taux immobiliers, qui étaient inférieurs à 1% en 2020, atteignent désormais 3,65% en septembre 2026 sur vingt ans. Ainsi, un prêt de 200 000 euros entraîne une mensualité de 1 150 euros, soit 230 euros de plus qu’il y a six ans.

Réduction de la surface accessible : 69 m² en 2026

Les primo-accédants subissent les conséquences de cette contraction. En 2026, la surface moyenne accessible est de 69 m², contre 80 m² en 2020. Cela représente une perte de 11 m², équivalente à une chambre. Un couple avec deux enfants doit désormais opter pour un deux pièces ou s’éloigner davantage des centres urbains. Le prix moyen au mètre carré des appartements neufs est de 5 157 euros en juillet 2026, une légère baisse par rapport au pic de 5 287 euros en 2023, mais toujours 7,3% au-dessus du niveau de 2021.

Impact des taux immobiliers : un obstacle à 3,65%

Gaëlle Issa, analyste chez SuperNeuf, indique que « le niveau reste élevé, au-dessus de 5 000 euros par mètre carré, mais la dynamique a changé : la hausse laisse place à un ajustement plus graduel ». Cet ajustement ne bénéficie cependant pas aux primo-accédants. Avec des taux à 3,65%, un ménage au salaire médian français (environ 2 000 euros nets mensuels) ne peut emprunter que 140 000 euros sur vingt ans en respectant un taux d’endettement de 35%. À Paris, où le mètre carré neuf atteint 14 066 euros, cela permet d’acquérir… 10 m². En province, dans des villes comme Saint-Étienne (2 587 euros le m²), cela atteint difficilement 54 m².

L’immobilier neuf, un marché élitiste : qui peut encore acheter ?

L’immobilier neuf s’oriente vers une clientèle élitiste. Seules cinq communes dépassent les 10 000 euros par mètre carré : Paris, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud et Puteaux, toutes situées en Île-de-France. L’écart entre la ville la plus chère (Paris) et la moins chère (Saint-Étienne) est de 5,4. Cette fracture géographique révèle une fracture sociale plus profonde : les classes moyennes sont exclues du marché neuf.

Paris : le neuf réservé aux hauts revenus

Dans la capitale, acheter un trois pièces de 70 m² neuf nécessite près d’un million d’euros. Même avec un apport de 20%, l’emprunt de 800 000 euros impose des revenus mensuels minimum de 11 400 euros nets. Seuls les 10% les plus riches peuvent envisager un tel achat. Le marché du neuf subit une tension structurelle qui exclut les revenus modestes et moyens. Les promoteurs adaptent leur offre en conséquence, privilégiant les programmes haut de gamme.

Fin du dispositif Pinel en 2024 : impact sur l’investissement locatif

La suppression du dispositif Pinel fin 2024 a eu un impact notable. Ce mécanisme permettait aux investisseurs de profiter d’avantages fiscaux en achetant pour louer. Son abolition a réduit une source majeure de demande. Les réservations de logements collectifs neufs se situent maintenant entre 15 000 et 16 000 unités par trimestre, contre 30 000 avant la pandémie. Comme le souligne le groupe SeLoger et Meilleurs Agents, « le marché du neuf ne corrige pas principalement par une forte baisse des prix : il corrige par une réduction de la production et de l’offre ».

Diminution de l’offre : une demande croissante insatisfaite

L’offre de logements neufs collectifs a chuté de 30% entre janvier 2023 et juillet 2026, passant de plus de 25 000 logements par trimestre à 15 000-20 000. Cette réduction prépare une pénurie structurelle. Confrontés à des coûts de construction élevés et une demande solvable limitée, les promoteurs préfèrent suspendre leurs projets plutôt que de vendre à perte. L’équation économique ne tient plus : vendre en dessous d’un certain seuil compromettrait la rentabilité.

Ventes de collectifs en chute de 50% : où trouver un T3 abordable ?

La division par deux des ventes raréfie l’offre. Trouver un trois pièces neuf à moins de 250 000 euros est un défi, même en province. Dans des villes comme Bordeaux, les prix restent sous tension malgré un léger recul. Décines-Charpieu, dans l’est lyonnais, enregistre la plus forte baisse avec moins 25,6% à 4 064 euros par m², mais reste inaccessible pour un primo-accédant au salaire médian. Villenave-d’Ornon, près de Bordeaux, baisse de 22,4% à 3 625 euros par m², sans redevenir accessible.

PTZ et soutiens publics : insuffisants face à la réduction du marché

Le prêt à taux zéro (PTZ) élargi et le plan de relance logement visent 15 000 autorisations de construction par mois, un objectif souvent manqué. Ces dispositifs ne compensent pas la baisse de capacité d’emprunt des ménages ni l’augmentation des coûts. Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez SeLoger et Meilleurs Agents, souligne limmobilier-neuf-capacite-emprunt-recule-7-depuis-2020’impasse : « le coût de construction a progressé d’environ 25% depuis 2020, tandis que la capacité d’emprunt a diminué de 7% ». Les aides publiques atténuent le choc sans inverser la tendance.

Crise de l’accessibilité : qui assumera la solution ?

L’exclusion croissante des primo-accédants du marché neuf soulève une question de justice sociale. Qui construira les logements de demain si seuls les hauts revenus peuvent acheter ? Trois acteurs doivent réagir : l’État, qui doit réinventer les aides ; les promoteurs, qui doivent revoir leur modèle économique et leur responsabilité sociétale ; et les collectivités locales, qui contrôlent le foncier. Sans action concertée, le neuf deviendra un marché de luxe réservé à une élite, exacerbant les inégalités d’accès au logement. Les surcoûts illégaux sur les loyers pèsent déjà sur les plus vulnérables. L’inaccessibilité du neuf risque d’accroître la pression sur le parc locatif, déjà saturé dans les zones tendues.

Certains ménages se dirigent vers des villes moyennes plus abordables, quittant les métropoles. Cependant, cette migration ne résout pas le problème structurel : la production de logements neufs reste insuffisante pour répondre à la demande. Le marché attend un choc de politique publique. Sans baisse durable des taux ou subventions massives, les primo-accédants resteront spectateurs d’un marché hors d’atteinte.