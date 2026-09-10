Ce vaccins devient obligatoire mais pas pour tout le monde : êtes-vous concerné ?

La Haute Autorité de santé (HAS) a rendu, au cours de l’été 2026, un avis favorable à l’instauration d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe pour les professionnels de santé, confirme le magazine Pleine Vie. La mesure figurait déjà dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, mais restait suspendue à l’évaluation de la HAS avant de pouvoir être actée. C’est désormais chose faite. La décision finale revient maintenant au ministère de la Santé.

L’obligation viserait les professionnels de santé exerçant en libéral ou comme salariés, mais aussi d’autres catégories de personnel, agents d’entretien ou administratifs, dans les établissements de santé et médicosociaux accueillant des personnes âgées. Un périmètre large, justifié par un constat sans appel : seulement 20 % des professionnels des établissements de santé et des Ehpad sont actuellement vaccinés contre la grippe.

Les résidents des Ehpad écartés de l’obligation

La HAS a en revanche exclu de cette obligation les personnes de plus de 65 ans vivant en collectivité. Les résidents en Ehpad et en unités de soins de longue durée ne seraient donc pas concernés.

Plusieurs raisons expliquent ce choix. Le niveau de vaccination y est déjà jugé élevé, et leur protection contre la grippe repose surtout sur des mesures complémentaires : ventilation des espaces de vie, isolement des malades, port du masque par l’entourage.

S’y ajoute un constat biologique : le déclin du système immunitaire avec l’âge réduit l’efficacité du vaccin chez les personnes âgées. Faire vacciner le personnel qui les entoure forme, selon la HAS, un cordon sanitaire plus solide, sans pour autant produire d’effet miracle compte tenu des limites connues du vaccin.

L’instauration de l’obligation, si elle est confirmée par le ministère, serait progressive. La HAS préconise de commencer par les Ehpad et les unités de soins de longue durée avant d’étendre la mesure. Le texte évoque aussi un risque politique : celui d’une recommandation mal accueillie, dans le sillage du scepticisme suscité par la vaccination anti-Covid.

Cette prudence tranche avec une autre obligation, déjà actée elle, prévue par la même loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 : celle de l’immunisation contre la rougeole pour les professionnels et les étudiants des secteurs sanitaires et médicosociaux, ainsi que pour les professionnels de la petite enfance.

Elle s’appliquera à l’entrée en formation ou en fonction. La liste précise des professionnels concernés et les modalités pratiques doivent encore être fixées par voie réglementaire.