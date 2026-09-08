La Cour des comptes préconise le carnet de vaccination électronique pour éviter une nouvelle crise sanitaire

Une fragilité sanitaire majeure révélée par la juridiction financière

Dans un rapport publié le 7 septembre 2026, la Cour des comptes tire la sonnette d’alarme sur une vulnérabilité criante du système de santé français : l’absence généralisée de carnets de vaccination électroniques à jour. Cette lacune, selon l’institution présidée par Amélie de Montchalin, constitue bien davantage qu’un simple retard technologique. Elle représente un obstacle majeur à la protection collective en cas d’épidémie, privant les autorités sanitaires d’une information cruciale pour piloter leur réponse face aux crises.

« Le fait que nous n’ayons pas chacun un carnet de vaccination électronique à jour est un obstacle majeur pour notre protection individuelle », a déclaré Amélie de Montchalin lors de la présentation du rapport. La présidente de la Cour des comptes poursuit en soulignant la dimension collective de cette défaillance : « C’est aussi un élément de fragilité en matière de santé publique : quand survient une épidémie, le degré de protection de la population n’est pas connu. » Cette méconnaissance empêche toute stratégie sanitaire ciblée et efficace, contraignant les pouvoirs publics à agir dans le brouillard lors des crises épidémiques.

L’analyse de la Cour des comptes, qui couvre la période depuis 2018, met en lumière un paradoxe troublant : alors que l’infrastructure numérique existe depuis quinze ans avec le lancement du dossier médical partagé en 2011, devenu depuis « Mon Espace Santé », son utilisation demeure dramatiquement faible. Cette inertie persistante interroge sur la capacité du système de santé français à se moderniser et à tirer parti des outils numériques pourtant disponibles.

Des chiffres qui révèlent une adoption quasi inexistante

Les données collectées par la juridiction financière dressent un constat sans appel. Seulement 35% des assurés sociaux ont activé l’application « Mon Espace Santé », et parmi ces utilisateurs déjà minoritaires, à peine 11% disposent de données vaccinales enregistrées. Ces statistiques traduisent un échec cuisant de la digitalisation du suivi vaccinal, malgré les investissements consentis et les efforts de communication déployés par les autorités sanitaires.

Cette situation contraste fortement avec les objectifs de santé publique fixés au niveau international. Concernant la vaccination antigrippale, la France atteint seulement 54% de couverture chez les personnes âgées de plus de 65 ans, loin de l’objectif de 75% recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Cette sous-vaccination contribue aux 9 000 à 10 000 décès annuels liés à la grippe recensés sur le territoire national, selon les données citées par ICI Radio-Canada.

Le coût global de la vaccination s’est élevé à 1,4 milliard d’euros en 2024, un investissement considérable qui génère néanmoins des économies nettes pour la collectivité. Toutefois, l’absence de traçabilité numérique empêche une évaluation précise de l’efficience réelle de cette politique publique et limite la capacité d’optimisation des campagnes vaccinales.

Les professionnels de santé face aux obstacles technologiques

Au-delà des réticences individuelles des usagers, la Cour des comptes identifie des freins structurels majeurs à la généralisation du carnet électronique. Les outils informatiques utilisés par les médecins et autres vaccinateurs ne permettent fréquemment pas de compléter rapidement le carnet électronique, créant une friction administrative qui décourage l’alimentation systématique de la base de données.

Une exception notable émerge toutefois de cette situation globalement défavorable : les pharmaciens, autorisés à vacciner contre la grippe, constituent les principaux contributeurs à « Mon Espace Santé » pour les données vaccinales. Cette réussite sectorielle démontre qu’une alimentation massive du système demeure possible lorsque les conditions techniques et organisationnelles sont réunies. Elle souligne également l’importance de l’interopérabilité des systèmes informatiques et de la simplification des processus de saisie pour les professionnels de santé.

Le professeur Alain Fischer, pédiatre-immunologue consulté dans le cadre de cette évaluation, confirme l’obsolescence du système actuel : « Les documents papier aujourd’hui n’ont plus vraiment de sens. » Cette observation résonne particulièrement dans un contexte où la mobilité des patients et la coordination entre professionnels de santé nécessitent un accès instantané et sécurisé aux informations médicales essentielles.

Un calendrier ambitieux pour rattraper quinze années de retard

Face à ce constat alarmant, la Cour des comptes formule une recommandation claire et chiffrée : tous les assurés sociaux doivent « rattraper » leur historique vaccinal complet d’ici 2028. Ce délai de deux ans peut sembler court au regard des quinze années écoulées depuis la création de l’infrastructure numérique, mais il reflète l’urgence sanitaire identifiée par l’institution.

Cette échéance de 2028 intervient dans un contexte où d’autres mesures de renforcement de la politique vaccinale sont débattues. Le 28 avril 2026, l’Académie nationale de médecine s’est prononcée en faveur de la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants, position renforcée le 20 juillet suivant par la Haute Autorité de Santé qui recommande d’étendre cette obligation à l’ensemble des professionnels de santé, comme le rapporte Challenges.

La réussite de cette généralisation du carnet électronique nécessitera une mobilisation coordonnée de multiples acteurs : développeurs informatiques pour adapter les logiciels médicaux, professionnels de santé pour systématiser la saisie des actes vaccinaux, autorités sanitaires pour piloter le déploiement, et bien entendu citoyens pour activer et consulter régulièrement leur espace santé numérique.

Vers une transformation profonde du suivi vaccinal

Au-delà de l’objectif immédiat de généralisation, le rapport de la Cour des comptes soulève des questions fondamentales sur l’organisation du système de santé français. Comment expliquer qu’une infrastructure disponible depuis 2011 n’ait toujours pas trouvé son public en 2026 ? Quels mécanismes d’incitation ou de contrainte faudra-t-il mettre en place pour atteindre l’objectif de 2028 ?

La juridiction financière interpelle également la Haute Autorité de Santé sur la nécessité de renforcer l’évaluation des nouveaux vaccins, particulièrement ceux dont le coût élevé interroge le rapport bénéfice-risque par rapport aux vaccins existants. Cette dimension économique s’avère cruciale dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé, où chaque euro investi doit démontrer son efficience.

L’adhésion croissante de la population française à la vaccination, passée de 61% en 2010 à 80% en 2024, constitue un terreau favorable pour cette transformation numérique. Cette évolution positive des mentalités, conjuguée à une infrastructure technique existante, devrait faciliter le rattrapage préconisé par la Cour des comptes.

La réussite de ce projet déterminera la capacité de la France à affronter les prochaines crises épidémiques avec une meilleure connaissance de la couverture vaccinale réelle de sa population. Dans un monde où les menaces sanitaires se multiplient et où la réactivité constitue un atout majeur, disposer d’un carnet de vaccination électronique généralisé ne relève plus du confort administratif mais de l’impératif stratégique. Les deux prochaines années diront si la France saura enfin transformer cette ambition légitime en réalité opérationnelle, évitant ainsi de reproduire les tâtonnements qui ont caractérisé la gestion des crises sanitaires passées.